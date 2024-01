Así reaccionaron los sobrevivientes de ‘La Sociedad de la nieve’ al ver la película

‘La sociedad de la nieve’, la película producida por Netflix y dirigida por J.A. Bayona, ha alcanzado un gran éxito al mantenerse en el primer puesto de la plataforma.

El cineasta español ha compartido que, para la realización de la película, participó en un diálogo abierto con algunos de los sobrevivientes, llegando incluso a contar con la participación de varios de ellos en cameos dentro de la película.

Así reaccionaron los sobrevivientes

Algunos de los supervivientes del trágico suceso de 1972 se han integrado en la producción del largometraje. 0000, quien era estudiante de medicina durante el incidente y tenía apenas 19 años, es uno de ellos. En la actualidad, a sus 70 años, Canessa ha presenciado la película y en una entrevista con la agencia AFP expresó que la interpretación de J.A. Bayona es mucho menos impactante en comparación con las difíciles experiencias que tuvieron que afrontar.

“Es una versión super ligera de lo que pasó en la montaña. Lo pasamos (fue) mucho peor. Si tuviera una película de cómo lo teníamos, el público abandonaría el cine”.

En una conversación con Matías Recalt, el actor que lo representa en la película durante una entrevista para Netflix, comentó que su principal temor en la vida es que sus hijos o nietos tengan que experimentar lo mismo que él vivió.

“Yo en los Andes, dije si me tengo que morir o me muero no puedo vivir con este terror. Sabía que era muy difícil sobrevivir… Podías llorar, pero tenías que seguir caminando”, dijo.

Según Roberto, la película y su vivencia abordan los límites a los que puede llegar el ser humano en la búsqueda de la supervivencia.

“Lo peor es la incertidumbre. Por eso en la montaña había dos lemas: ‘Tal vez mañana’ y ‘Mientras hay vida hay esperanza’. Esta película toca el fondo de lo que puede resistir un humano”, indica.

Antonio Vizintini, otro de los sobrevivientes, comentó en una entrevista que al ver la película fue transportado de nuevo al día en que tuvieron el trágico accidente.

“Cuando ves los planos elevados puedes ver la soledad en la que estábamos, el frío que sentíamos. Ves esa montaña que te impacta y te preguntas: ‘¿De aquí cómo me voy?’. A medida que va avanzando la película, te vas metiendo en los personajes y vas viendo cómo se van deteriorando física y mentalmente. Vos de estar bien pasas a no comer, a tener sed, angustia. Eso te lo transmite ‘La sociedad de la nieve’”, mencionó.

En una charla con el actor Agustín Pardella, responsable de representar a Nando Parro, este último afirmó que el miedo desempeñó un papel crucial en su capacidad para sobrevivir.

“Muchas veces la gente no se da cuenta de lo difícil que fue la situación, esto no es una aventura. Yo lo que sentía era miedo. La gente dice que coraje tenía, que coraje no… El miedo te salva y el pánico te mata. Yo quería vomitar del miedo”.

Además de esto, también responde a la pregunta sobre si volvería a abordar el avión con las siguientes palabras: “Si me subiera. Perdí mucho… No tendría la familia que hoy tengo si eso no hubiera pasado. Yo lo que no quise fue destruir la segunda parte de mí única vida”.

Gustavo Zerbino expresó que la película española logra establecer una conexión y sumergirte en lo que experimentaron en las gélidas montañas de los Andes.

“Está hecha por un director que tiene la genialidad de hacerle a la gente sentir, vivir y entrar en el clima que tuvimos en la montaña. Es un mensaje muy potente. Mucho amor, mucha unión. Y lo más grande es que a pesar de la vulnerabilidad de los seres humanos es posible lograr cosas extraordinarias si te conectas con el amor, la solidaridad y la vocación de servicio”, explicó.

¿Quiénes fueron los sobrevivientes?

- Gustavo Zerbino

- Carlitos Páez

- Daniel Fernández.

- Adolfo “Fito” Strauch.

- Eduardo Strauch.

- Pedro Algorta.

- Bobby Francois.

- Antonio “Tintín” Vizintín.

- Álvaro Mangino.

- Roy Harley.

- Roberto Canessa.

- Nando Parrado

- Javier Methol.

- Ramón “Moncho” Sabella

- José Luis “Coche” Inciarte

- Alfredo “Pancho” Delgado