‘True Detective’ une lo mejor de Issa López y Jodie Foster

‘True Detective’ se ha convertido en una de las apuestas más exitosas de la plataforma de HBO Max, a lo largo de 3 temporadas han logrado consolidar una audiencia fiel a su contenido, y la nueva temporada no se quedará atrás, ya que contó con el talento de Issa López como directora, además de Jodie Foster y Kali Reis en el elenco.

Con motivo del estreno de la nueva temporada de ‘True Detective: Tierra Nocturna’, Issa López, Jodie Foster y Kali Reis hicieron una parada en México para hablar sobre los detalles de la historia que promete atrapar a todos sus fieles fanáticos con el suspenso que permanecerá latente a lo largo de 6 episodios.

True Detective: Tierra Nocturna (CHINO LEMUS (C)/Cortesía)

En la nueva entrega de ‘True Detective’, Jodie Foster interpreta la detective Liz Denvers, quien en compañía de Evangeline Navarro que es interpretada por Kali Reis, intentarán descubrir un misterio que atraviesa a la comunidad de Ennis, Alaska.

Pese a que el proyecto cuenta con un sinfín de características norteamericanas, Issa López destacó que intentó plasmar a México en cada uno de los detalles de la producción, además de incluir algunas referencias de la estética de sus películas anteriores.

“Esta serie es mexicana, está hecha en inglés, pero es una serie mexicana, el sonido, la imagen, los diálogos, todo está cuidado por una mexicana. Podemos irnos del país, vivir en otra parte del mundo, pero lo que un mexicano vive y experimenta, sobre todo en la Ciudad de México, eso no se puede negar”, dijo la directora.

True Detective: Tierra Nocturna (CHINO LEMUS (C)/Cortesía)

Asimismo, la escritora y productora mexicana habló sobre la importancia de ‘True Detective’ en su carrera, explicando que todos los proyectos en los que se ha involucrado tienen un significado especial, remarcando un antes y un después.

“Todos los proyectos cambian tu ADN, los malos también, los buenos también, nunca sales siendo el mismo cineasta que entraste, pero la apuesta fue más grande, el tamaño del reto, creo que así hubiera dirigido un par de capítulos el cambio hubiera sido menos profundo, pero al dirigir todos los capítulos y al producir todos los capítulos y ser responsable desde la concepción de la idea hasta la último detalle de la mezcla de sonido, te da una autoridad y al decir la palabra autoridad le estoy hablando de autoría total y de responsabilidad total para que todo funcione”, agregó Issa.

True Detective: Tierra Nocturna (Lilja Jons/Cortesía)

Por otro lado, más allá del suspenso que está inmerso en la trama de la historia, los personajes femeninos remarcan una fuerza significativa, tomando en cuenta sus características y el ambiente en el que se desenvuelven, especialmente sobre los elementos políticos, ambientales y raciales.

“Issa es de ascendencia mexicana y realmente destaca a las mujeres desaparecidas, asesinadas y maltratadas en sus películas anteriores. Eso fue algo de lo que hablamos en nuestras conversaciones y algo especial de mi trabajo anterior, tratar de dar voz a ese tipo de temas. Creo que Issa aportó mucha realidad a cosas de las que la gente no quiere hablar, pero que en realidad están literalmente en el patio trasero de todos cuando se trata de mujeres, minorías de diferentes culturas, realmente destacó el abuso contra las mujeres”, comentó Kali Reis.

Además, Jodie Foster agregó “Para mí, esto fue una experiencia de aprendizaje, realmente entramos y escuchamos a muchas personas que se han visto afectadas, sobre violencia contra las mujeres en la cultura nativa y las historias son desgarradoras, es una tragedia y quizás esa es la mayor diferencia en nuestra cuarta temporada de True Detective, que los detectives pueden identificarse con las víctimas”.

True Detective: Tierra Nocturna (Cortesía)

La nueva temporada de la exitosa serie fue grabada en Islandia, por lo cual la producción entera tuvo que trabajar a temperaturas bajo cero, es por ello que Jodie Foster y Kali Reis hablaron de los retos que enfrentaron.

“El desafío, al menos para mí, fue que no tenía idea de en qué me estaba metiendo, no en mala manera, pero fue una gran bendición poder aprender esto en el trabajo. pero era como seguir el ritmo, seguir el ritmo de la jerga. Constantemente preguntaba ¿qué significa eso? Pero, no tener expectativas de cómo se suponía que debían ser las cosas, me dio un poco de nervios y simplemente estar lejos de casa fue un poco desafiante, pero nos encantaba estar en un lugar tan fantástico y eso lo hizo un poco más fácil”, señaló Kali Reis.

True Detective: Tierra Nocturna (Cortesía)

‘True Detective: Tierra Nocturna’ estará disponible a partir de este domingo 14 de enero en la plataforma de HBO Max; cabe destacar que cada episodio se estrenará por separado cada domingo en punto de las 20:00 horas.