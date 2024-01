Mauricio Ochmann acaba con los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez

Mauricio Ochmann / Aislinn Derbez La ex pareja mantiene una buena copaternidad. (Instagram (@mauricioochmann))

Mauricio Ochmann anunció su separación de Paulina Burrola hace algunas semanas, y aunque ambos han expresado sus razones para hacerlo, han surgido rumores sobre Aislinn Derbez como la tercera en discordia. Debido a esto, el actor ha decidido hablar sobre la posibilidad de retomar su relación con la hija de Eugenio Derbez.

Los comentarios aumentaron porque, como padres de Kailani, de cinco años, deben reunirse y pasar tiempo juntos, como ocurrió en las fiestas navideñas del año pasado.

El actor aprovechó unos minutos para declarar a la prensa y demostrar que juntos siguen siendo una familia.

“Estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutándome mucho a mí, así que no tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar. Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien”, compartió Mauricio.

¡Mauricio Ochmann descarta reconciliación amorosa con Aislinn Derbez, así lo comentó al ser cuestionado en su llegada al aeropuerto, donde también reveló que vivirá en España por unos meses! 😱❤️✈️📺 #VLA @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/WIw1miecxG — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 8, 2024

Por otro lado, también se le preguntó a Aislinn justo cuando estaba a punto de abordar un avión y también fue clara de que no había un regreso: “Somos muy buenos amigos. No esperen regresos” puntualizó Aislinn. Aunado a que manifestó no tener idea de los proyectos que puedan surgir este año en su vida y que espera poder tener algún compañero en 2024.

El actor mantuvo una relación formal con Paulina Burrola, sin embargo, no llegó al altar y terminó debido a que ambos creían que sus caminos eran diferentes.

Aunque algunos seguidores acusan a Ochmann de ser inestable y de terminar con sus parejas, tanto Burrola como Derbez lo han elogiado siempre, a pesar de todo, también expresó los nuevos proyectos que le depara este año. Entre ellos están dos ofertas importantes en la que no quiso perder la oportunidad y deben estar viviendo en España por algunos meses.