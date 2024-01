Critics Choice Awards 2024: Sigue en vivo la alfombra roja

Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024. / Foto: Getty Images

El domingo 14 de enero, distintas personalidades del mundo del entretenimiento se dieron cita en The Barker Hangar de Santa Monica, California para desfilar por la red carpet o alfombra roja de la entrega número 29 de los Critics’ Choice Awards. La encargada de conducir la ceremonia de 2024, es la actriz, comediante, productora y escritora Chelsea Handler.

Los Critics’ Choice Awards premian lo mejor del cine y la televisión. Cabe señalar que en el caso del cine, la cinta Barbie cuenta con 18 nominaciones en total, siendo la máxima nominada de la gala, seguido de Oppenheimer y Poor Things con 13 nominaciones cada uno y por último Killers of the Flower Moon con 12.

En el caso de la televisión, The Morning Show encabeza las nominaciones con seis, seguido de Succession con cinco y en tercer lugar se posicionan Abbott Elementary, The Bear, Beef, Lessons In Chemistry, Loki, Reservation Dogs y A Small Light con cuatro cada una.

Estos fueron los mejores looks de los Critics Choice Awards 2024

Billie Eilish.

Joe Keery.

Charles Melton.

Dua Lipa

Lenny Kravitz.

Vanessa Morgan.

Chelsea Handler.

Takashi Yamazaki.

Scott Evans.

Geffri Maya.

Tyler James Williams.

Rachel Sennott.

Jelani Alladin.

Abby Ryder.

Woo-Sung Jeon.

Quinta Brunson.

Kieran Culkin.

Young Mazino.

Christina Ricci.

Kiefer Sutherland.

Carla Gugino.

Ke Huy Quan.