Mira lo que hacía Maryfer centeno en su adolescencia para ser aceptada por la sociedad

La reconocida artista mexicana María Fernanda Centeno Muñoz, más conocida en el mundo del espectáculo como Maryfer Centeno, ha generado controversia al revelar sus interacciones polémicas con varios artistas. Recientemente, confesó que durante su juventud simuló padecer bulimia para encajar con sus compañeras de secundaria y preparatoria.

Le puede interesar: Maryfer Centeno: Creador de contenido hace parodia donde la tachan de narcisista

En esa época, Maryfer explicó que la extrema delgadez estaba de moda entre los jóvenes de su edad. Sin embargo, su incapacidad para inducir el vómito la llevó a simplemente simular el sonido asociado con este acto.

En una entrevista en el canal de YouTube con Matilde Obregón, la grafóloga compartió detalles personales de su vida, destacando que, a pesar de su presencia en la televisión durante los últimos 12 años, rara vez habla de sí misma. Maryfer reveló que su interés por la grafología se despertó desde los cinco años, ya que su madre, Mary Carmen Muñóz, también es grafóloga. Desde temprana edad, leía textos relacionados con la grafología y, incluso en preescolar, sus maestras le solicitaban interpretar escritos de otras docentes de la escuela.

“Desde que yo era chica, me acuerdo, que la maestra Esperancita, en tercero de preprimaria, yo veía su letra y le decía: ´-Oiga, está triste´, y en el recreo, la maestra me ponía a ver letras de las otras maestras y, eso, como que yo lo sabía hacer. Estudié toda la vida grafología, porque lo que había en la casa, y lo que yo leía, eran libros de grafología”, dijo.

Por lo tanto, mencionó que esta habilidad le permitió discernir qué jóvenes eran adecuados para ella y cuáles no. Maryfer recordó una situación en la escuela en la que había un compañero que la cortejaba, pero ella desconfiaba de él debido a su “gesto gráfico”.

“Tuve pretendientes, y había algunos que a mí no me gustaban, me acuerdo de uno que me mandaba unas cartas, y mi mamá decía: ´-Ay, Maryfer, es tan encantador´, pero yo pensaba que su letra no estaba padre, y no es que sea fea o bonita, eso a mí no me importa, yo no veo la letra como bonita o fea, yo veo la letra, veo su personalidad”, explicó.

¿De qué manera simulaba tener un trastorno alimenticio?

No obstante, reflexionó sobre momentos de su pasado que no le generan orgullo, ya que hizo cosas para encajar y ser aceptada por sus compañeras. Maryfer admitió que llegó a simular padecer un trastorno alimenticio similar al que experimentaban muchas de sus compañeras, quienes buscaban emular a las actrices de moda y enfrentaban situaciones difíciles debido a sus esfuerzos extremos por perder peso.

“Mi generación fue muy dañada por trastornos alimenticios porque, cuando yo iba en la secundaria y la preparatoria, estaba de moda Lindsay Lohan en su peor momento, Nicole Richie, hasta Hilary Duff, hubo un tiempo en que se veía muy mal, entonces se puso de moda estar absolutamente esquelética y, eso, propicio que, en escuelas como la mía, que era una escuela de monjas, hubiera un modus vivendi, una cosa muy natural de estar vomitando, de estar haciendo dietas”, indicó.

En contraste, relató que le resultaba imposible someterse a dichas prácticas, ya que enfrentaba enormes dificultades para inducir el vómito, optando en cambio por simularlo en el baño de la escuela.

“Yo me acuerdo que una vez me metí al baño a fingir que vomitaba para pertenecer; resulta que yo no puedo vomitar, o sea, por alguna razón, sólo cuando estoy muy muy enferma, pero no me puedo provocar el vómito, entonces lo que yo hice es que me metía al baño de niñas, donde estaban todas, cada una en un baño, hasta formadas para poder vomitar, olía espantoso, y yo para que no me dejaran de hablar, lo que yo hacía era imitar el ruido para que se mimetizara el ruido”, detalló.