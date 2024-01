Amarfis está listo para el Festival de la Salsa en CDMX: “Le vamos a dar su merenguito”

Amarfis se conectó vía zoom para la entrevista con Publimetro y la primera imagen que tuvimos del artista dominicano, fue con una jersey puesta de la Selección Mexicana.

“Me puse mi camiseta de la selección. Estoy emocionado, contento, ya en un escenario más grande y en el primer Festival de la Salsa. Yo toco merengue, soy invitado, eso me pone feliz, porque aparte de que la gente va a gozar mucho la salsa, le vamos a dar su merenguito”, compartió el cantante.

Con 24 años de carrera artística, Amarfis, no abandona el amor por la cumbia, la salsa y el merengue, que sigue moviendo a la gente, “creo que, no creo, si le doy la gracia a Dios que siempre el público todavía goza mi loquera que hago”.

Amarfis se integra al primer Festival de Salsa que se realizará en CDMX. (Foto: Cortesía.)

Para el artista dominicano, es natural que los géneros evolucionan, por eso aprueba las fusiones que se dan hoy en día en la música.

“La música autóctona de un país nunca muere, eso es lo que pasa con el merengue, con la salsa, con la cumbia y con el guaguancó. En el caso del merengue, el merengue sigue creciendo. Claro, hay una música como el reguetón y el dembow que lo ha bajado un poco, pero realmente la gente, como se dice aquí en la República Dominicana, sin merengue no hay fiesta. Pueden poner todo, pero cuando sale un merengue que lo pone un Dj, la gente se vuelve loca y baila”, señaló.

El cantante y músico agregó, “los ritmos no pueden quedarse estoqueados, como decíamos nosotros, sino que tienen que ir revolucionando para así poder llegarle a un público que no creció con el merengue. También mantengo mi línea porque hay un público que hay que complacer, que le gusta la línea clásica del merengue”.

Festival de la Salsa

Por primera vez en México, se reunirán Willie González, Yiyo Sarante, Charlie Cardona, La Libertad, Controversia, entre otras agrupaciones, algo que emociona al propio Amarfis.

“Llega Charlie Cardona, que tú sabes que es un salsero que a mí me encanta, yo mismo me lo voy a vacilar y me lo voy a gozar (risa). Va a estar Yoyo Sarante, que es uno de los salseros del momento de aquí de la República Dominicana. También hay orquesta de cumbia y de merengue, que también me lo voy a gozar. Y yo voy a poner mi granito de arena para que la gente disfrute ese día de mucha música”, puntualizó.

También puedes leer: Tom Holland alimenta los rumores de crisis con Zendaya al aparecer solo en los Critics Choice Awards

Amarfis reconoció la importancia de conquistar a las nuevas generaciones para que el género siga vivo,

“Le voy a llevar los éxitos para que lo canten junto conmigo, como es el tema de Spanish Girl que lo canta todo el mundo en México. En el caso mío en YouTube, escuché el tema Cara de Gitana, que lo hice y fue un éxito grandísimo. El último beso también, que lo traje al merengue ya moderno y me ha resultado. Son plataformas que realmente han traído y han ayudado mucho a los artistas que no tienen disquera y que pueden llegar a toda clase de público”, concluyó.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival de la Salsa?

3 de febrero, a partir de las 16:00 horas en el Velódromo Olímpico de la CDMX. Entradas en SuperBoletos

RECOMENDACIÓN EN PUBLIMETRO TV: