Toño Mauri habla de sus complicaciones de salud debido a una bacteria en sus pulmones

A finales de 2023 se reveló que Toño Mauri se encontraba lidiando con serios problemas de salud debido a una bacteria, por lo que tuvo que someterse a un doloroso tratamiento.

En una entrevista que concedió para el programa “Venga la Alegría”, el actor y conductor compartió detalles de su estado actual después de haber sido hospitalizado.

La situación de Toño Mauri resultó ser mucho más delicada por el doble trasplante de pulmón que recibió después de contagiarse gravemente de Covid-19 en 2020.

Toño Mauri recibe doloroso tratamiento para luchar contra la bacteria

Toño Mauri contrajo una bacteria sumamente agresiva, que generalmente se encuentra en agua contaminada, y por el que le tuvieron que poner un catéter que va directo a su corazón.

“Me tuvieron que poner un catéter que tengo aquí, que va directo al corazón para poder un antibiótico que me lo pone Carla, mi esposa; luego antibiótico tomado y después unas vaporizaciones, que me tengo que poder dos al día”, detalló el conductor.

Y agregó: “Me daba mucho dolor de cabeza, me mareaba, es una sensación muy incómoda, sientes eso, como que no estás a gusto, me daba un poco de ansiedad, también en las noches. Entonces, hay que atacarla de esa forma, con ese tipo de antibióticos”.

¡En exclusiva para #VLA, Toño Mauri habla de la bacteria que le afecta a los pulmones y que la pudo haber adquirido a través de ingerir hielo! 😱🫁🧊 @AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/ggnYZnXSGR — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 10, 2024

Asimismo, Toño Mauri expresó que estaba consciente que, debido a su doble trasplante de pulmón, su salud era delicada y este tipo de enfermedades o infecciones siempre representan un riesgo mucho mayor para él que el resto.

“He tenido cosas maravillosas en estos tres años en mi vida, de mi nueva vida, he encontrado el sentido de otras cosas, he valorado más muchas cosas que antes no me daba cuenta. Yo estoy consciente que mi situación es delicada siempre, no puede ser como era antes por una situación muy complicada”, expresó.