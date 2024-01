Aracely Arámbula niega evitar contacto de sus hijos con Luis Miguel: su poderosa lección de maternidad

El pleito legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel sigue vigente, y es que la actriz no ha dejado de arremeter con el ‘Sol’ calificándolo no solo como ‘el rey cucaracho’, también reprochándole que no quisiera acercarse a convivir con sus hijos, denominándolo como un ‘deudor alimenticio’.

Sin embargo, en octubre pasado, todo cambió cuando un reporte difundido por Maxine Woodside, habría cambiado totalmente la perspectiva de lo sucedido entre la expareja, revelando que, según fuentes judiciales, el intérprete había saldado su deuda con Arámbula otorgándole una buena cantidad de dinero.

“Primero los dos años que debía y luego adelantó año y medio más. Pagó una buena lana porque, según me contaron, le da 200 mil pesos mensuales, 100 mil por cada niño, a Aracely Arámbula”, reveló Woodside.

En ese momento, la periodista, también reveló que había sido Aracely Arámbula la que se había negado a recoger dicha cantidad de dinero, pese a que el juez la había citado entre tres y cuatro ocasiones, dejando ver que Luis Miguel, no se había desentendido de sus hijos como tanto reclamaba la actriz de 48 años.

Abogado de Aracely Arámbula niega que la actriz no deje a Luis Miguel convivir con sus hijos

Luego de que se diera a conocer esta información, fue el abogado de Aracely Arámbula quien salió en defensa de la actriz y explicó que ella no era la que se negaba a que existiera una convivencia entre sus hijos Miguel y Daniel con su padre. Ante tal información, se negó a revelar la verdadera cifra exacta que el intérprete habría depositado a su expareja para la manutención de sus hijos.

“De las cifras no hablo porque al final es irrelevante para todos los medios y para cualquier persona. Las cantidades y las cifras son simplemente entre ellos y para ellos”.

La razón por la que Aracely Arámbula no ha cobrado la pensión que Luis Miguel depositó a sus hijos

Y reveló que por una sencilla razón, Arámbula no había obtenido ni un peso de la fuerte cantidad de dinero que había depositado ‘El Sol’ a sus hijos, lo que llevó al defensor legal de la actriz, Guillermo Pous, a explicar:

“Todo es a favor de los niños, lo que se busca es que todo esto vaya a la constitución de unos fideicomisos para su educación y se continúe negociando simplemente por lo menos hasta que cumplan la mayoría de edad”.

A esta explicación le sumó la razón por la que Aracely Arámbula no ha tomado el dinero que había sido depositado para sus hijas: “No es que no lo quiera tomar, simplemente se deben cumplir las formalidades necesarias para que sea notificada, para que pueda disponer de los recursos, y los aplique a favor de los menores”