Joan Collins reaparece como una diva espectacular a sus 90 años en los Emmy 2024

Joan Collins dejó en claro que sigue siendo una diva del mundo del espectáculo. La actriz y escritora, reapareció en los premios Emmy 2024 para señalar que está orgullosa de sus 90 años de edad.

“Joan Collins es un milagro del embalsamamiento y la animatrónica o de la cirugía estética y el maquillaje. ¡Nadie luce tan bien naturalmente a los 90 años! No hay crítica, porque cuanto mayor me hago, más consciente me vuelvo de mi apariencia”, “Joan Collins tiene 90 años y sigue apareciendo”, “Nadie luce mejor que Joan Collins con 90 santas bolas”, “Me gustaría que todos supieran que Joan Collins tiene literalmente 90 años, esa es una diva”, comentaron algunos internautas.

Joan Collins luce espectacular a sus 90 años de edad. (Kevin Winter/Getty Images)

Joan Collins, nació en el barrio londinense de Paddington, el 23 de mayo de 1933. Desde su niñez tuvo claro que quería ser actriz. Estudió actuación en el London’s Royal Academy of Dramatic Arts. A los 13 años comenzó a trabajar en teatros y a los 17, firmó su primer contrato con un estudio de cine. A sus ya 90 años, continúa trabajando y no tiene intención de retirarse.

A lo largo de su larga carrera ha trabajado en más de 60 largometrajes y 15 obras teatrales. Debutó en el cine en 1951 con la película Lady Godiva Rides Again.

En 1982, protagonizó la telenovela estadounidense Dinastía, donde interpretaba el papel de la villana, Alexis Colby, que apareció en la segunda temporada. Durante 8 años rodó 194 episodios, logrando que su personaje fuera todo un símbolo del lujo y un referente de moda. Por este papel ganó un Globo de Oro y fue nominada en varias ocasiones al premio Emmy.