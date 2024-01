“Está más vieja que su mamá”: Kourtney Kardashian reaparece pero la comparan con Ana Gabriel

Kourtney Kardashian / Travis Barker La hermana mayor de las Kardashian no evitó ser señalada. (Instagram (@kourtneykardash))

Kourtney Kardashian y Travis Barker se robaron todas las miradas tras su llegada a los Emmy Awards tras darle la bienvenida a su primer hijo juntos el pasado mes de noviembre de 2023. La pareja se ha mantenido distante de la farándula en medio de la paternidad pero ahora aparecieron y se llenaron de criticas.

La premiación que reunió a distintos famosos en el Peacock Theater del centro de Los Ángeles ha dejado icónicos momentos para el recuerdo como el homenaje a Matthew Perry, el reencuentro de los actores de Grey’s Anatomy, el posado de Suki Waterhouse de su embarazo y el beso de Kourtney con Travis.

La pareja sabe cómo dar de qué hablar en cada lugar al que llegan con su irreverente relación y estilo, pero en esta oportunidad ha sido la mayor de las Kardashian la que se ha llenado de criticas.

Kourtney Kardashian es acusada de lucir “vieja”

Kourtney Kardashian y Travis Barker se marcaron un ‘matching couple’ con un esmoquin completamente minimalista en color negro, pero el cual no parecía favorecerle a la diva de 44 años, pues su apariencia ha dado mucho de qué hablar.

Y es que la modelo ha sido criticada por lucir “vieja” y “desmejorada” al punto de comparar la con su madre Kris Jenner quien alcanza los 68 años y aparenta como 20 años menos. Por si fuera poco, el look oscuro con el que llegó a la alfombra roja hizo que recordaran en ella la iamgen de la cantante Ana Gabriel.

“Que le paso? Se ve re vieja”, “Por un momento pensé que era Ana Gabriel”, “Se ve o está vieja?”, “Perdió todo sentido de la moda, la elegancia y lo femenino , sus hermanas deberían asesorarla”, han comentado.

Pero esto no es todo, Kourtney dejó atrás los vestidos elegantes y sensuales al posar con el traje recatado, por lo que aseguran que ha perdido su personalidad desde que se casó con el baterista de Blink-182 y la acusan de ajustarse a los estilos de cada pareja con la que convive.

“Siempre he creído que ella no tiene una personalidad definida ya que siempre adopta el estilo de la persona con la que está y no luce su propio gusto”, “Ella se convirtió en una extensión de el y le pasa con todas sus parejas”, “No es su mejor look… aunque desde que está con Travis ya es normal”, agregaron.