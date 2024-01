La popular grafóloga Maryfer Centeno analiza el caso de Paola Suárez, pero la tunden por “hipócrita”

El caso de violencia sufrió la creadora de contenidos Paola Suárez no para y más de uno se ha colgado de esta situación para generar tráfico y “likes” en sus redes sociales, o por lo menos así lo hicieron saber muchos internautas, que no callaron, como en el caso de la famosa grafóloga mexicana Maryfer Centeno, quien es muy conocida por interpretar el lenguaje corporal de determinadas celebridades en situaciones de controversia.

Por supuesto que el caso de Suárez no fue distinto. Sin embargo, en esta oportunidad Centeno no emitió ningún análisis de gestos y expresiones, sino pidió la opinión de sus seguidores sobre el hecho de un personal de la salud se tomó una foto con Paola, que estaba muy herida acostada en la cama de un hospital.

Paola Suárez agradece a su amigo La influencer Paola Suárez agradeció a su amigo enfermero por cuidarla tras la golpiza. (Instagram @maryfercenteno @paolitasuarez28)

“¿Qué opinan de esta fotografía? ¿El doctor debe guarda confidencialidad con sus pacientes? Ahora no sé, está uno malpensando porque a lo mejor Poalita le dijo: ‘Sí, toma la foto que ahorita que quieras’, pero yo le borré el rostro porque precisamente por respeto. Me parece que el doctor de alguna forma dentro de la practica ética y el juramento hipocrático está esa privacidad, está ese secreto profesional”, manifestó la especialista en su cuenta en Instagram.

El “médico” en cuestión es un enfermero llamado Jesús Montoya, quien es gran amigo de “La perdida” y quien también la apoyo el pasado miércoles 10 de enero cuando fue agredida presuntamente por su pareja Jesús Castro. Fue Suárez, de 31 años, quien compartió en su cuenta de Facebook la imagen que rápidamente se viralizó y Montoya fue duramente criticado.

“Muchísimas gracias, Jesús Montoya por siempre estar conmigo en las buenas y en las malas y por la tensión que siempre me brindas aquí en el Hospital General Regional. Te quiero mucho amigo, en serio no sé cómo pagarte, muchas gracias por estar al pie del cañón”, escribió Paolita.

Para luego destacar: “Comadre, por favor no se enojen. Yo le dije al doctor que me tomara la foto en agradecimiento porque siempre que me pongo mal, mal, él es el que siempre me atiende y estoy muy agradecida con Jesús Montoya por todos los cuidados que siempre me ha dado es por eso que yo subí esa foto él es muy profesional en su trabajo. Lo quiero mucho”.

Los fans de la influencer sabiendo todo esto, criticaron a Centeno: “Tú y el doctor no son muy diferentes, ya quieres sacar video de cualquier cosa así sea muy insignificante no mames”, “Ahora si no puedo entender la hipocresía. Es lo mismo que tú haces al revelar aspectos clínicos con tus conocimientos sin el consentimiento de las personas. Ahora si se voló la barda”, “Todos a monetizar hasta tu Mafer” y “O sea habla de respeto de esta foto y que hay del respeto que ella no tiene al disque analizar actitudes, formas de hablar, expresarse y de mirar y saca conclusiones bastante”.