Irán Castillo, la actriz que le dio un giro a su carrera por la música infantil

En la vida es posible tener muchos sueños, y luchar por uno de ellos hasta alcanzarlo, también es válido. Así le ocurrió a Irán Castillo, quien ha sido uno de los personajes más icónicos de las novelas mexicanas, especialmente en Televisa, pero ella ha decidido dejar por ahora eso de lado para dedicarse a un nuevo sueño relacionado con la música. Su anhelo fue tener su propio castillo infantil.

En algunas entrevistas, la también estrella de cine dijo:

“Estoy muy emocionada con este proyecto, ya tiene un ratito que lo estamos haciendo y programando. Se llama ‘El castillo de Irán’ y es música súper sana para los niños. A mí me encantan los niños, siempre me han gustado muchísimo los niños. Siempre había querido hacer algo con los niños y como que no fluía, pero ahorita ha fluido como el agua”, agregó.

Castillo mencionó que su esposo y su hija mayor la han respaldado en este proyecto, incluso cantando junto a ella en algunos temas.

En su reciente declaración, la artista asegura que este proyecto ha fluido como el agua. Los internautas han expresado:

“Qué bien Irán, en un mundo donde se está atacando, abusando y destrozando a la niñez, la inocencia...y que tú y tú familia salgan al quite de esa manera, es Loable tu actuar”.

“Abundancia de éxitos, que te llegue a ti a tu Familia y a tú equipo, todo lo bueno que están dispuestos a darle a esos hermosos pequeñitos que nadie toma en cuenta y los están involucrando cada día más al espantoso mundo virtual”, son algunos de los comentarios.

Sin embargo, cuando se le preguntó sobre su carrera como actriz, dijo que todavía estaba trabajando en eso, aunque ahora estaba más enfocada en desarrollar su carrera como actriz: “Sigo como actriz, acabo de terminar una serie en VIX y seguimos actuando y cantando y todo. Es un thriller que se llama ‘Juegos interrumpidos’”, y cuenta que tiene una mezcla de melodrama y comedia.