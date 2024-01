Mimoso niega violencia contra su esposa y la acusa de pedirle dinero

El cantante Luis Antonio López, conocido como El Mimoso, fue acusado de violencia física y psicológica por su esposa María Elena Delfín.

Ante los señalamientos, el exvocalista de la Banda el Recodo rompió el silencio, lo hizo a través de un mensaje que publicó en redes sociales.

El Mimoso aseguró que nunca sería capaz de usar la violencia contra ninguna mujer, “que Dios me quite le vida si yo he tocado de una manera violenta ni a ella (María Elena Delfín), ni a nadie en la vida, nunca me atrevería a tocar de esa manera a un mujer. Esta es una acusación muy grave y muy fuerte en mi contra. Esto se salió de las manos, porque esto va más allá de lo que se me es está acusando, jamás me atrevería hacerle un daño a una mujer”.

El cantante además explicó que el problema con María Elena Delfín no se trata de violencia, si no que es un asunto económico.

“Creo que va más hacia lo legal, que en su momento se tiene que hacer. Creo que más que el problema como lo menciona, físico y psicológico, no lo es. El problema es económico y la verdad ahí si yo tuve que ponerle un alto, durante tantos años me ha costado llegar a este lugar y este momento en el que me ha puesto la vida, y las cosas que están sucediendo me lo he ganado a base de esfuerzo y sinceramente hay una parte que no se me hace que yo tenga que estar soltando (dinero)”, dijo el músico.

Ya ven, se los dije. Ya salio el Mimoso a decir que efectivamente, el por dinero. pic.twitter.com/DZ6BhZ2yU1 — Tu papi papi... papi chulo 🎵🎶 (@ElFigurita__) January 16, 2024

¿De qué es acusado el Mimoso?

María Elena Delfín acusó a El Mimoso de maltrato físico, psicológico y emocional, detallando que las agresiones han sido continuas y que las autoridades de Monterrey no han atendido sus denuncias de manera adecuada.

Las denuncias fueron interpuestas en agosto y diciembre de 2023, y hasta el momento, según Delfín, no ha recibido respuesta a sus acusaciones.