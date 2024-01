“Mis tetas me abrieron todas las puertas”: Sofía Vergara confesó cómo sus atributos ayudaron en su carrera artística

En una reciente entrevista con el periodico, El País, Sofía Vergara reveló cómo sus atributos físicos, en particular su figura y sus “tetas gigantes”, jugaron un papel importante en su carrera artística. Desde sus inicios como modelo, sus características físicas le abrieron puertas en la industria del entretenimiento.

Vergara reconoció que: “Estoy agradecida con la vida. A mí estas tetas gigantes y este cuerpo me abrieron todas las puertas, fue mi pasaporte al mundo con 20 años, cuando empecé como modelo, pero hoy tengo 51 años y sigo dentro”, agregó inicialmente a su confesión.

A pesar de las dificultades y los desafíos que ha enfrentado, Sofía mencionó: “Trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo.

Y continuó: ‘’Hay mujeres más bonitas, más jóvenes, con más tetas y más cuerpo que yo, pero yo sigo dentro porque he demostrado que puedo quedarme. No hago neurocirugía, solo entretenimiento, y lo peor que me puede pasar es que digan que salgo fea o que esta burra no sabe actuar. Puedo soportarlo”.

Actriz por accidente

Y por último, la famosa celebridad reveló que: “En mi carrera he hecho mucho más de lo que soñaba. Jamás soñé con ser actriz. Fue un accidente”

Aunque reconoce la superficialidad de la industria del entretenimiento, no permite que eso la detenga y continúa trabajando arduamente para mantenerse vigente.

Agradece las oportunidades que ha tenido, se siente realizada tanto a nivel profesional como personal, y valora el trabajo duro y la perseverancia como factores clave de su éxito.