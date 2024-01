Adriana Fonseca acusa que chofer de Uber la amenazó: “Sé dónde vives”

Adriana Fonseca vivió un momento desagradable al tomar un taxi de aplicación, la actriz tuvo que hacer un live para denunciar que el chofer del Uber la estaba agrediendo.

Un día después del lamentable hecho, Fonseca ha dado más detalles de los que sufrió. “El conductor de Uber se puso violento y me empezó a gritar para que me bajara en el segundo piso del Periférico. En el momento que detuvo el auto se volteó y pensé que me iba a agredir físicamente”, explicó.

Este hecho la orilló a compartir lo que le estaba pasando, “fue ahí que decidí sacar el teléfono y empezar con un live. Gracias a Dios esto funcionó porque inmediatamente el conductor siguió manejando y me bajé en la primera esquina que vi”, contó Fonseca.

Adriana también dijo que el chofer la intimidó antes de irse, “al bajarme el conductor me amenazó diciéndome que si lo reportaba él sabía donde vivo”.

Este serán las únicas declaraciones que Adriana dará por el momento, ya que según dijo no puede decir más. “Tanto Uber como las autoridades me han pedido que no comente nada más mientras se realiza una investigación por lo que no daré ninguna entrevista o comentario al respecto”.

Adriana Fonseca agradece las muestras de apoyo

En el comunicado que la actriz publicó en sus historias de Instagram, también agradeció las muestras de cariño, sobre todo de las mujeres.

“Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que se han comunicado conmigo después de lo sucedido el día de ayer, en especial a todas las mujeres que me han compartido sus historias donde han pasado por situaciones similares. Valoro mucho todas las muestras de cariño y gracias a Dios estoy bien y no pasó nada”.

También resaltó que se sintió vulnerable y que desafortunadamente no es la primera vez que pasa.

