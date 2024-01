Belinda alista tiradera para Christian Nodal... ¡Al puro estilo Shakira!

Recuerdan aquel polémico tatuaje que se realizó Christian Nodal en su pecho para recordar a la mujer que lo inspiró. En septiembre de 2020, Belinda y Christian Nodal sellaron su amor con una sesión de tatuajes. Ella se tatuó las iniciales del ahora novio de Cazzu, mientras que él plasmó sobre su pecho los ojos de la cantante.

Belinda volvió a hacer que muchos recordaran esa mirada tatuada en la piel de su exprometido, al compartir una imagen de lo que será su regreso a la música.

Además, colocó una imagen de un cactus, algo que también está muy relacionado con su popular exnovio. La artista decidió borrar todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram, como una estrategia utilizada para marcar un nuevo ciclo.

“Ese boceto le hicieron a Nodal antes de que lo marcaras como res jaja”, “Tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida, pero tu mirada es otro nivel, que mirada tan expresiva, te amo, muñequita”, “Espero con ansias que sea 31 de Enero, bendiciones”, “El otro bato ya hasta tiene hijos y apenas sueltas respuesta hahaha ni internet Explorer tardaba tanto”, reaccionaron algunos internautas.

Me recordó al hermoso pecho de #nodal — Carlos Lozano (@AntonioNyongo) January 17, 2024

que chido que le contestes al nopal argentino jajajaja — Nath Morningstar (@Nathnathie) January 17, 2024

Mil años después y no lo supera, ya Nodal es feliz y con hijo. — ⃝⃤ SOY TU ASDFGHJKL ⃝⃤ Ⓜ (@iRommel_Abad) January 17, 2024

Regreso a la música

El 31 de enero 2024, la estrella del pop presentará de forma oficial Cactus, el primer sencillo de su próximo disco, que marcará su regreso a la música a casi más de una década desde que lanzó su último álbum de estudio.

“Este nuevo disco es muy personal; todas las canciones tienen dedicatoria. Ustedes cuando las escuchen se van a dar cuenta para quién es cada canción y eso me hace muy feliz porque yo siempre he sido muy reservada, casi no me gusta hablar, los líos, los problemas. Hice catarsis otra vez en la música en el estudio y simplemente dije ‘Bueno, yo también tengo algo que decir a través de mi música’”, mencionó Belinda en algunos encuentros con la prensa.

