Bely y Beto defienden sus contenidos sin doble sentido para el público infantil

Bely y Beto, son dos personajes que han conquistado los corazones de niños de todas las edades. El espectáculo que nació en Monterrey ha extendido sus dominios, incluso ya hay posibilidades de hacer una gira por España.

Su manera de conectar con chicos y grandes, hacen que sus funciones tengan la etiqueta de boletos agotados y que sean catalogadas como un fenómeno en la industria del entretenimiento.

“A veces decimos... ¡Wow! Ni no la creemos (risa). ¿Qué está pasando con Bely y Beto?, porque a veces decimos qué alcance tan impresionante tienen las redes sociales que llegamos a tanta gente. También, que podemos hacer este tipo de shows con los niños con más de 20 mil personas, somos muy bendecidos”, compartió Bely en entrevista con Publimetro.

La divertida pareja recorre parte de Norteaméria con Yujuju! Tour en este 2024.

Bely y Beto a la conquista de nuevos países. (Foto: Cortesía.)

Con casi dos décadas de carrera artística, Bely señaló la importancia de irse reinventando, sobre todo porque ahora todo va a gran velocidad, y los niños tienen diferentes necesidades recreativas.

“Tenemos que trabajar mucho cada día, ir generando más contenido para los niños, ir buscando que nuestro show cada vez sea de mayor calidad para que el público lo disfrute y se lleve un buen recuerdo”, puntualizó.

Belinda Treviño, quien hace a Bely, de repente le gusta echar una mirada al pasado, “es algo impresionante como se ha transformado la tecnología. Tengo toda la vida trabajando en televisión, fueron 18 años con un programa al aire en la televisión tradicional; luego llegó YouTube. El mayor miedo al inicio fue si nos verían o no. Yo sentía que era un segmento muy pequeño de gente los que nos podría ver al lado de la televisión. Con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta que, pues estábamos llegando a otros lugares y otros países del mundo, donde hay gente que habla español”, explicó.

Reconoció que hoy en día las botargas son más comunes en los espectáculos, pero la mayoría más enfocadas a los adultos.

“Pues mira... Cantas para niños, haces videos para niños, tienes que enfocarte en ese público y no salirte de ahí. Hoy en día hay cosas chuscas, el bullying o doble sentido para aumentar vistas y rating. Pero ese no es el caso de nosotros, porque tienes que saber que estás llegando a un público muy sensible, un público en donde el niño todo capta, son demasiado inteligentes; imitan y hablan como nosotros. Entonces pues sí, tenemos que cuidar mucho el contenido”, añadió Bely.

A detalle

España. “Nos escriben mucho de Argentina y España. Hace poco tuve vacaciones en España y me puse mi vestuario y convoqué por redes sociales a una convivencia en un parque, y gran sorpresa al ver la respuesta de la gente. Ahora, está en la lista de la gira para una próxima visita con el tour”, dijo Bely,

Tour. Iniciará gira por varias ciudades de Estados Unidos, “tenemos a muchos niños hispanos como fans”.

Próximo presentación en México