¿Qué pasará con el empleo de Geraldine Fernández luego de la farsa de haber trabajado con Studio Ghibli?

Un gran escándalo mediático se desató en las últimas horas, tras conocerse que la ilustradora colombiana Geraldine Fernández en realidad no había participado en la producción y animación de ‘El Niño y la Garza’, la más reciente producción cinematográfica del famoso estudio de animación japonés, Studio Ghibli, dirigido por Hayao Miyasaki.

Luego de que saliera a la luz que la reluciente participación de la colombiana en la aclamada producción animada, no había sido más una versión dicha por Fernández y replicada en múltiples medios de comunicación, pero que al final fue imposible de corroborar, la ilustradora ha tenido múltiples consecuencias negativas tanto en su vida personal como en la laboral.

El día de ayer, en entrevista con Blu Radio, Geraldine reveló las severas afectaciones que toda la situación ha generado en su salud mental, “Me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas, las cuales lo único que generan es hacerme daño. (...) Yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale culo” fueron algunas de las palabras que usó la barranquillera, quien además se vio obligada a cerrar sus cuentas en todas las redes sociales, por la magnitud que ha alcanzado todo el escándalo.

Encuentre también: En la localidad de Suba, un ciudadano disparó contra dos ‘motoladrones’ que presuntamente lo acechaban para atracarlo

¿Geraldine Fernández será despedida?

Frente a su situación laboral, Fernández ya había dado a conocer dentro de la misma entrevista, que lo más probable era que tuviera que retirarse de la empresa Tecnoglass, donde se desempeñaba como Profesional en Diseño y Publicidad.

Pues bien, fue el mismo CEO de Tecnoglass, Christian Daes, (que antes de enterarse de la verdad, había felicitado a Fernández por su talento y el importante logro alcanzado), quien salió a dar su opinión frente a toda la situación generada por la mentira de la barranquillera y que además involucra el nombre de su empresa. “Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear” expresó Daes, a través de su cuenta de X.

La empresa Tecnoglass confirmó además, que a la joven ilustradora ya le fue solicitada su carta de renuncia, por lo que se espera que en los próximos días, Fernández se aparte totalmente de su cargo y de la organización.

Le puede interesar: Fue capturado en Barranquilla presunto abusador de menores: Era el entrenador de una escuela de fútbol infantil