Nacho Vegas combate desde su trinchera: “se sigue pagando por sonar”

Nacho Vegas es uno de los hombres más importantes del rock independiente ibérico, y para esta nueva vista a México vendrá de la mano de su EP De púas y cuchillas, que ha sido bien recibido por sus fans y por la crítica especializada.

El músico hará el cierre de Mundos Inmóviles Derrumbándose Tour en México, como una manera de colocar el broche final a una aventura musical que arrancó en 2022.

El cantautor platicó con Publimetro desde su casa en Gijón, de esta nueva visita al país y su mirada de la industria que se encuentra en plena transformación.

Nacho Vegas ofrece dos conciertos este fin de semana en México, como parte del broche final a su gira en México. (Foto: Cortesía.)

¿Sigue ese romance sonoro con México?

— Necesitaba tener un broche de oro al final de la gira, que comenzó hace dos años cuando se publicó el disco (Mundos inmóviles derrumbándose). Este es el cierre junto con el EP, por eso decidimos hacer dos conciertos para nuestros fans en Guadalajara y Ciudad de México.

¿Sientes que este camino sinuoso ha valido la pena?

— La primera vez que fui a México, pues tuve la suerte de ir de la mano de Enrique Bunbury y gracias a él parte de su público me conoció, así que lo tuve más fácil que -quizá- otros compañeros. Él me recomendó no dejar de venir, eso fue en 2006 o 2007, porque eso te dará muchos aprendizajes. Mi camino está lleno de aprendizajes, con mucha gente y amigos que me han generado mucho en la música. La última visita a México fue en marzo del 2022, comprobé que se acercaban seguidores más jóvenes de la media que suelo tener en España.

¿Cómo se encuentra Nacho Vegas a inicios de año?

— Estoy con un pronóstico reservado (risa), porque no sabes lo que ocurra con las nuevas canciones o conciertos, siempre tiene que ser como si fuera la primera vez. El oficio del música es como volver a los 17, pero desde los 49 años que tengo ahora. El proceso de salud emocional que debes provocar, es como volver a un estado de inocencia, pero con los cambios de vida. Debe reflejar una inocencia inofensiva, pero cuestionadora y con un zarpazo a la realidad.

“La cultura popular tiene que ser un grito de libertad y un canto valiente, como decía Víctor Jara” — Nacho Vegas

Estás cerca de cumplir los 50 años, ¿hay crisis?

— Todavía tengo cuarenta y muchos (risa). No tuve crisis de los 40 (risa), pero he visto amigos míos -hombres- tirar su vida por la borda al llegar a los 40. Me preocupa seguir teniendo la vitalidad, las ganas y la urgencia de escribir canciones. Hay que aprovechar la experiencia que te da la vida y quitarte de muchas tonterías; envejece tu cuerpo, pero la mente sigue resistente y el espíritu revolucionario para seguir combatiendo desde nuestra trinchera.

¿Cuál es tu mirada de la industria musical actual?

— Cuando regresamos a recuperar cierta normalidad, me encontré que habían cambiado muchos códigos en la industria. Estamos viviendo una revolución digital o de tecnología, pero es una gran mentira. La industria ha cambiado de manos, pero la siguen manejando con los mismo códigos, con los mismos (...), visibilizando la música que les importa. Además, se sigue pagando por sonar, sigue la payola; ahora, las plataformas como Spotify también tienen en el accionado algunas multinacionales, eso hace que el catalogo que tengas sea más personal y el reparto penaliza a los artistas más pequeños.

¿Qué cambiarías?

— No deja de ser una industria, como las mayorías, que está en las manos del capitalismo, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres, pues más pobres. Tenemos la responsabilidad de crear un tejido musical muy sano. Tengo en mi ciudad -Gijón- un colectivo que se llama Caja de músicos que intenta luchar por los derechos fundamentales para la gente que empieza, todo lo que tiene que ver con contrataciones. Hay que crear un tejido cultural que sea sano, eso merece derecho y es una lucha que tenemos que continuar.

¿En qué momento llega Nacho Vegas a México?

— Queríamos poner este broche final de la gira de México a pesar de que es un momento difícil en el mundo con genocidios, el auge de la ultra derecha en Latinoamérica y España. Sabemos que los conciertos son emocionantes, por eso haremos un repaso de la gira y vamos cambiando el repertorio junto con la banda. Tendrá otro sabor de despedida.

Próximo conciertos en México

19 de enero, Teatro Diana (Guadalajara)

20 de enero, Pepsi Center WTC (CDMX).

