¿Nos mintió? Novio de Paola Suárez revela una ‘oscura’ verdad detrás de su propuesta de matrimonio

El pasado miércoles 10 de enero, se dio a conocer que Paola Suárez había sido agredida por su novio José de Jesús Castro Gómez, llevándola a un hospital público de León, Guanajuato, donde se difundieron imágenes del estado de salud de la amiga de Wendy Guevara.

Esto habría sucedido tan solo un día después de que la influencer conocida por ser parte de ‘Las Perdidas’ anunciara su compromiso en redes sociales, a través de un video donde se ve su cara de sorpresa cuando se encontraba en un restaurante tipo cantina, disfrutando con unos amigos y se aparece José de Jesús, quien hincado hacia ella, le pide matrimonio.

Paola Suárez, emocionada, se lleva las manos al rostro, bromea con sus amigos y finalmente le da el ‘sí’ abrazando a su novio. Tras este emotivo evento, ella toma el video que atestiguaba el hecho y comparte con sus seguidores la noticia mencionando: “Comadres, pues, me les caso me acaban de sorprender, siento bonito ay”.

La noticia generó más de 270 mil reacciones y cientos de comentarios en apoyo a la influencer, felicitándola por dar un nuevo paso en su relación, sin embargo, unas horas después, un video mostraría parte de la pelea que tuvo con su pareja, mismo que la habría llevado al hospital con fuertes golpes en el rostro.

Novio de Paola Suárez asegura que la propuesta de matrimonio fue falsa y actuada

La polémica está muy lejos de acabar, pues, Paola Suárez fue muy defendida en redes sociales, pero fueron los detalles que empezaron a revelarse de su relación los que comenzaron a desatar controversia, siendo José de Jesús el que empezó a revelar detalles turbios sobre su romance con la influencer.

Tras darse a conocer un video donde la integrante de ‘Las Perdidas’ se ve brincando de un balcón persiguiendo a su novio, quien supuestamente le estaría robando dinero, otras teorías comenzaron a rondar en torno a su relación.

José de Jesús Castro y Paola Suárez

Fue José de Jesús, quien habría revelado que la influencer lo había amenazado en otras ocasiones y zanjó, declarando que la propuesta de matrimonio fue actuada, todo esto con el fin de incrementar sus seguidores

En una entrevista a ‘De Primera Mano’, el novio de Paola Suárez confesó: “Estábamos bien y de hecho esa propuesta era falsa” y añadió: “Ella me dijo que yo llegara con el anillo, era una broma pues. Ella me había dicho que yo lo hiciera como para hacer publicidad para ella, ¿si me entiendes?, porque de hecho a mí no me gusta salir en cámara”.

También contó que la influencer le había pedido que se fuera y que cuando volviera ya estarían grabando para grabar el momento: “Que cuando yo regresara me le hincara y le dijera que si se quería casar conmigo, pero era nomás una broma que ella me dijo que yo hiciera”.

La información que ha dado el novio de la influencer aún no se desmiente, sin embargo, Wendy Guevara, fue quien aseguró que Paola Suárez ya había sido víctima de violencia por parte de su novio y que este hecho no es un caso aislado, rompiendo con la teoría sobre el golpe de la lámpara.