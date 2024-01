“Es una doble cara”: sale a la luz video de Andrea Legarreta haciendo un desplante en elevador

Andrea Legarreta La conductora no ha dejado de ser el centro de polémicas por su supuesta mala actitud (Instagram)

Andrea Legarreta sigue dando de qué hablar tras estallar el escándalo de rivalidad que ha mantenido con Anette Cuburu desde que fueron compañeras en un matutino de Televisa, hace 16 años.

Todo surgió luego de que internautas revivieron una entrevista con Isabel Lascurain en la que Anette Cuburu reveló que Legarreta, junto a la productora Carmen Armendáriz, presuntamente planearon inventar un chisme de infidelidad para manchar su imagen.

La entrevista de Cuburu con Lascuráin abrió una “Caja de Pandora”, involucrando a otras personas que aseguran que Legarreta siempre ha sido muy desagradable en el ambiente laboral ya que suele ser “prepotente y grosera”.

A la par de esto, surgió una grabación en la que se escucha a Sherlyn decir que Legarreta estaba “loca” por un aparente desplante que hizo con ella. “Lo que te quería enseñar es lo per** que se porta Andrea Legarreta. ¡Qué cosa! Te juro que no tengo ni idea de qué le hice, pinch* vieja loca, que no ande de mamon* al rato le voy a quitar el trabajo y qué va a hacer”, se escucha decir a la actriz.

Andrea Legarreta La conductora ha estado envuelta en una polémica con Annette Cuburu y ahora Sherlyn (Instagram)

Los internautas afirmaron que no solamente es Sherlyn hablando, pues también se puede escuchar la voz de Andrea Escalona, quien actualmente participa en el matutino al lado de la conductora.

Si bien en redes sociales los internautas siguen discutiendo sobre lo que pasa entre las famosas, la misma Sherlyn puso un alto a las habladurías diciendo que todo estaba bien con Andrea Legarreta y pidió a los medios y fans que por favor dejaran de recircular los audios.

Andrea Legarreta es captada haciendo otro desplante

Mientras los señalamientos en su contra siguen, el programa Chisme No Like ha revivido un video en el que Legarreta aparece en el elevador de una plaza comercial, lanzando fuertes insultos.

Aunque se trata de un acontecimiento pasado, se ha sumado a la polémica que ahora persigue a la conductora. Los hechos ocurrieron en 2020, cuando la conductora de Hoy y su familia se encontraban en dicho lugar. Sin embargo, en algún momento de su traslado, este se detiene y asciende una familia que conocía a Erik Rubín, lo saludan y momentos después vuelven a bajar. Esto habría molestado a Legarreta ya que reaccionó con insultos en cuanto estos se bajaron.

“¡No mam… ya adiós, chin… tu madre!”, expresó Andrea Legarreta sin importar que abordo había otras personas y un menor.

Cabe mencionar que, en el video no queda muy claro para quién son los insultos lanzados por la también actriz, sin embargo, en los comentarios se puede leer que mientras algunos aseguran que fueron dirigidos a los conocidos de su ex pareja, otros opinan que fue porque había personas que no se decidían si subir y solamente estaban entorpeciendo el flujo del elevador.

Los conductores de Chisme No Like la llamaron “doble cara” y “mamona” además de que señalaron que esos son los momentos en los que se conoce “la verdadera cara” de la gente.