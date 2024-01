Galilea Montijo felicita a Anette Cuburu y la tunden por “traicionera”

Anette Cuburu está celebrando sus 48 años este jueves 18 de diciembre luego del polémico episodio que vivió al exponer presunto amorío de Andrea Legarreta con un alto ejecutivo de Televisa, lo cual causó un gran escándalo en la farándula mexicana.

La ex presentadora de ‘Venga alegría’ ha sufrido distintos ataques por recordar que fue por culpa de Andrea que se terminó su matrimonio con Alejandro Benítez, luego de acusarla de tener una relación con Raúl Araiza, también conductor del matutino ‘Hoy’, del cual ella formó parte hace unos años atrás.

En medio de las criticas y señalamientos, Galilea Montijo al parecer ha decidido mantenerse al margen de la pelea entre Cuburu y Legarreta y no ha dudado en tener un gesto cercano al felicitarla por su nueva vuelta al sol.

El mensaje de Galilea Montijo a Anette Cuburu

Galilea Montijo se tomó el tiempo de felicitar a Anette Cuburu y convertirse en una de las primeras famosas en dejarle un mensaje en redes sociales, situación que ha dejado a más de uno sorprendido, pues no solo comparte junto a Andrea Legarreta en el programa, sino que ambas han presumido tener una amistad bastante cercana.

“Gracias a la vida que me permite cumplir un año mas!A los que me lastiman no saben lo invencible que me hacen,a los que me aman gracias por hacer mis días mas bonitos y darme fuerza para nunca rendirme,de niña nunca hubiera imaginado todo lo que he padecido sin embargo aqui sigo sonriendo para ustedes,amando a mis hijos y luchando por mis sueños hasta el dia que me toque irme… Bienvenidos 48 que este lleno de risas,salud y muchas bendiciones 🙏🙏🙏🙏🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻HAPPY BDAY TO ME”, fue el mensaje de Anette por su cumpleaños.

Anette Cuburu La presentadora está de celebración. (Instagram)

Pese a que su publicación contaba con dardos hacia la polémica que ha enfrentado en los últimos días, Galilea se tomó su tiempo para dejarle un mensaje, que muchos han considerado como un apoyo indirecto.

“Feliz cumpleeee!!!! Pásatela increíble juanitaaa”, fue el mensaje que le dejó.

Pese a sus palabras, Anette le ha respondido a varios amigos y colegas que también la felicitaron, pero no lo ha hecho con Montijo. Las reacciones no se hicieron esperar entre los internautas y calificaron a la conductora de “traicionera” por felicitar a quien tanto daño le ha hecho a su compañera.

“Gali, qué haces aquí, esta no es tu familia”, “No con amigas así, para que enemigas”, “Galilea la más traicionera”, “Anette estará enojada contigo que no te contesto tu felicitación”, “es su amiga y no por problemas ajenos a ella va dejar a un lado su amistad”, han comentado.