Maroon 5 prefirió pagar multa que presentarse en la Feria de León 2024

La Feria de León 2024, conocida por su ambiente festivo y la presencia de grandes artistas, se encontró con un giro inesperado este año. Maroon 5, la banda de rock pop estadounidense liderada por Adam Levine, estaba lista para encender el escenario de la Velaria de la Feria, ahora conocido como Foro Mazda. Sin embargo, en un giro sorprendente, la banda canceló su actuación a pesar de tener un contrato firmado con el gobierno estatal y el patronato de la feria.

El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, reveló que, aunque Maroon 5 estaba firmado para presentarse, decidieron cancelar y optaron por pagar las penalizaciones estipuladas en el contrato. Se especula que la cancelación se debió a compromisos previos del grupo, posiblemente relacionados con vacaciones, que coincidieron con las fechas de su actuación programada.

“Ya firmados se caen los artistas; te voy a contar de uno que se nos cayó, y ya venía a León, pero dijeron que siempre no. Venía a León ya firmado, a ver si no la riego, pero, era Maroon 5, ya firmado y todo y (dijeron) que siempre no. Prefirieron pagar las cláusulas, no porque fuera León, sino porque se les empató con otro tema”, aseguró el gobernador.

A pesar de este contratiempo, la Feria de León 2024 no se quedó corta en talento y espectáculo. El Foro Mazda acogió a artistas de renombre como Ellie Goulding, Nicki Nicole, y tiene programadas futuras actuaciones de los Backstreet Boys, Kings of Leon y Maluma. Además, los organizadores de la feria aseguraron que la próxima Feria de las Fresas en Irapuato también contará con la presencia de artistas internacionales, manteniendo así el alto estándar y la diversidad en su oferta de entretenimiento.

¿Qué atractivos tiene la Feria de León 2024?

La Feria de León 2024 es uno de los eventos más esperados del año. Comenzó el 12 de enero y terminará el 6 de febrero, ofreciendo una mezcla vibrante de música, cultura y entretenimiento. Este año, la feria promete ser más espectacular que nunca, con una alineación impresionante de artistas nacionales e internacionales. La lista incluye a:

Ellie Goulding

La Arrolladora Banda el Limón

Nicki Nicole

Lasso

Jason Derulo

Banda Cuisillos

Banda El Recodo

Kings Of Leon

Conjunto Primavera

Pepe Aguilar

Matisse

Espinoza Paz

Maluma

Water Castle w/ Lost Frequencies

Backstreet Boys

Marco Antonio Solís ‘El Buki’

Los Tigres del Norte

Sebastián Yatra

Para aquellos que prefieren la experiencia del Palenque, la Feria de León también tiene una serie de actuaciones programadas con algunos de los nombres más grandes en la música. Los asistentes pueden esperar ver a: