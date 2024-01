Mhoni Vidente expone comportamientos de Andrea Legarreta

En las últimas semanas, Andrea Legarreta recibió diversos señalamientos y críticas por las declaraciones públicas de Anette Cuburu, la cual habló de la personalidad de la presentadora dentro de los foros del programa ‘Hoy’, es por ello que algunas personalidades han hablado del tema, entre ellas Mhoni Vidente.

En el tema de la presentadora de televisión se han involucrado diversas figuras de la farándula mexicana, tomando una postura, como es el caso de Alfredo Adame, Erik Rubín, Raúl Araiza y recientemente la famosa vidente.

Anette Cuburu / Andrea Legarreta Instagram: @anetteoficial / @andrelegarreta (Instagram: @anetteoficial / @andrelegarreta)

Mhoni Vidente exhibe comportamientos de Andrea Legarreta

Algunas personalidades han señalado a Andrea Legarreta como una mala persona, es por ello que Mhoni Vidente habló del tema, sorprendiendo a sus seguidores al confesar que la conductora siempre fue amable.

“Andrea tiene 22 años en Hoy, Andrea Legarreta empezó Hoy, Andrea Legarreta va a terminar Hoy. Pueden decir misa, pero es la imagen del programa, punto. Y toda la gente como yo y todos los que hemos estado en su momento, somos personas, artistas e invitados y no nos podemos sentir más que ellos”, dijo.

Pese a que la vidente se involucraba de manera directa con Galilea Montijo, señaló que las ocasiones que tuvo que convivir con Andrea Legarreta recibió un buen trato, por lo cual no podría confirmar las declaraciones que hizo Anette Cuburu.

“Andrea en su momento se portó muy bien conmigo, me dio la bienvenida. Yo estuve todo el tiempo con Galilea porque me tocaba estar con ella. Se portó muy bien también Galilea. Pero Andrea, yo no tengo nada en contra de Andrea, es una muy buena persona”, confesó.

Andrea Legarreta Instagram: @andrelegarreta (Instagram: @andrelegarreta)

Al respecto de los comentarios que surgieron en las últimas semanas, diversos usuarios en redes sociales siguen sumando a la polémica sobre la actitud de Andrea Legarreta y su relación con ciertas personalidades de la farándula mexicana.