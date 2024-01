Fue en 2019 cuando la conductora de televisión Rocío Sánchez Azuara dio a conocer el fallecimiento de su hija Daniela Santiago Sánchez quien perdió la vida tras luchar varios años contra el lupus eritematoso que es una enfermedad autoinmunitaria.

Daniela Santiago Sánchez murió en los brazos de Rocío Sánchez Azuara el lunes 23 de septiembre de 2019, “Se respetó su voluntad hasta el final y se decidió que la cremáramos, la remamos después de las horas reglamentarias y legales para poder darle descanso eterno. Ella va a vivir siempre conmigo, ha sido muy complicado todo, es un proceso muy doloroso, ya teníamos 20 años luchando con esta enfermedad , falleció por complicaciones”, dijo la conductora.

“Falleció por complicaciones no solamente renales sino coronarias, tenía tres válvulas mal del corazón, de las cuatro que tenemos y todo se fue complicando, lejos de mejorar había días en los que estaba poquito mejor, después decaía, pero el día que decidió que no más, ese día se fue, se fue en paz, se despidió de todas las personas cercanas y queridas”, compartió Rocío Sánchez Azuara durante una entrevista.

Rocío Sánchez Azuara. / Foto: Instagram @rocio_sazuara

Conoce el emotivo pacto que Rocío Sánchez Azuara hizo con su hija

Y a casi cinco años de su partida, Rocío Sánchez Azuara reveló el emotivo pacto que hizo con su hija, el cual aún no ha cumplido, “Hicimos una promesa que no me termina de cumplir la chamaca porque se supone que iba a venir por mí después, la primera que se fuera y me dijo ‘ojalá que me vaya yo primero, porque si te vas primero yo no voy a sobrevivir’ y le dije ‘¿tú vas a hacer lo mismo?’ y me dijo ‘sí’, pero no, ya son cuatro años y nada” reveló con la voz entrecortada para el programa “Anetteando” conducido por Anette Cuburu.