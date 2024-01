El Temach, el experto en relaciones que busca un cambio en los hombres

‘¿Cómo tener una relación sana?’ es una de las preguntas que muchas parejas se realizan. Pese a existir un gran número de respuestas, algunas personas acuden a El Temach, un creador de contenido que se nombra como “experto en la seducción”.

Pese a lo que muchos podrían pensar, Luis Alfonso Castilleja Peugnet cuenta con un gran número de seguidores que, día con día, consumen todo el material que realiza para sus diversas redes sociales. El apoyo de los fans provocó que el también actor realizara una gira, por diferentes ciudades y otros países, que acabará en el Teatro Metropolitan.

En entrevista con Publimetro, El Temach confesó: “Dije, vamos a hacerlo al revés, en lugar de empezar en Ciudad de México, vamos a dejarlo al final. Obviamente este show es mucho más grande en producción, mucho más grande en concepto, es un mejor show”.

Luis expresó que no es lo mismo leer los comentarios que le colocan en sus videos que ver a las personas contando sus vivencias como “Yo ya había renunciado, no le veía sentido y ahora tengo propósito, estoy feliz reconecté con mi familia. Puse un negocio, reconecté con mi camino, renuncié a personas tóxicas en mi vida”.

El motivador también relató cuál fue la historia qué más lo impactó: “Una cosa que me pasó en Guadalajara; una chava que llevaba un rato siguiéndome y viendo mi contenido en el teatro levantó la mano, se levantó, y me dijo que su hermano se había quitado la vida por una batalla contra la depresión y me resonó mucho que me dijo: ‘yo creo que si él hubiera escuchado al Temach estaría aquí con nosotros’ y ahí me cambió todo el chip”.

“Mi enfoque generalmente tiene que ver con procesos de comunicación y por lo tanto pues me la pasó leyendo también a teóricos que hablan sobre la comunicación y eso es como una de las preparaciones que yo tengo, pero más allá de una preparación para el show, pues es una preparación para mi vida”. — El Temach

Con relación a su próxima presentación en el Teatro Metropolitan, El Temach comentó: “Lo mejor de todo es que tendremos una sección especial de preguntas y respuestas, donde podrás plantear tus dudas y quién sabe, ¡tal vez obtengas una respuesta directa mía! Será una oportunidad única para interactuar cara a cara y profundizar en los temas que te interesan”.