Vive Latino 2024: Paramore cancela su participación

Fue el pasado mes de noviembre, cuando se reveló el cartel oficial del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino que se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo desde la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Para esta edición de Vive Latino, Bad Religion, Belanova, Black Veil Brides, Cartel de Santa, Gogol Bordello, Fito Páez, Greta Van Fleet, Jorge Drexler, La Adictiva, Panteón Rococó, Portugal. The Man, Scorpions, Babasónicos, Future Islands, Hombres G, James, Junior H, José madero, Kevin Kaarl, La Castañeda 35s, Los Lobos, Maná, Paramore, Sabino y Silvana Estrada, se encuentran entre los headliners o artistas principales.

Sin embargo, a dos meses de llevarse a cabo el evento, la banda de rock Paramore conformada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, decidió bajarse del cartel oficial o line up.

Kings of Leon reemplaza a Paramore

Y en su lugar entrará la banda Kings of Leon, “¡Kings Of Leon se suman a la alineación del Vive Latino 2024. Después de 7 años las verdaderas leyendas del rock regresan a la CDMX. ¡A recibirlos como se debe!. Desafortunadamente Paramore no podrá presentarse en esta edición por razones ajenas al festival, esperamos tenerlos pronto por acá”, compartió Vive Latino a través de sus cuentas de redes sociales.

Por otro lado, Paramore también canceló su participación en el Festival Estéreo Picnic de Colombia, “Atención habitantes de ‘El Presente’, por motivos personales de sus integrantes, Paramore ha decidido cancelar todos sus conciertos de marzo, incluida su presentación en el FEP. Sin embargo, con los brazos abiertos recibimos a los legendarios Kings of Leon, una de las bandas de Rock más grandes del planeta y de la que hemos esperado su regreso por años, se suma al jueves de ‘Un Mundo Distinto’”.