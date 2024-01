Yalitza Aparicio deslumbra como modelo de Vogue y nos inspira a confiar en nosotras mismas

“¡La auténtica belleza de México! Somos muchos indígenas y tú nos representas”, este fue la reacción de un fan de la actriz y modelo mexicana Yalitza Aparicio al ver su rostro en la portada de la prestigiosa revista Vogue, donde lució con orgullo sus raíces.

Este martes 16 de enero, Yalitza compartió en su cuenta en Instagram las imágenes con las que deslumbró en el medio de comunicación. Sencillamente hermosa en tres vestidos tradicionales de Oaxaca confeccionados por el diseñador Pablo Rivera. Contó cuáles son sus propósitos para este nuevo año y lo priorizará.

Así la presentó Vogue en sus redes sociales: “La voz de #YalitzaAparicio no han pasado desapercibida para nadie y se hace notar en cada panel, conferencia y entrevista que hace. Ahora que empezamos un año de nuevos proyectos –este año se estrena como productora en #Dreamer y, además, protagoniza #AtMidnight, la actriz comparte con Vogue sus rituales y prácticas de bienestar. ‘El único propósito que tengo este 2024 es tener más confianza en mí”.

La también productora oaxaqueña confesó que este nuevo año lo dedicará a trabajar mucho más en ella, especialmente su bienestar: “No olvidar el lado de la salud, tratando de no sobrecargar mi cuerpo. Y también priorizando momentos importantes en familia”. Ella comenzó el 2024 con la mejor actitud y recargada de energía, para continuar en esta aventurándose y aprender.

La actriz de 30 años afirmó que ahora tiene más confianza en ella, pues ha enfrentado los temores y los ha dejado de lado, lo que le ha permitido tener un mejor desenvolvimiento en carrera artística, porque ya sabe cómo hacerlo. Lo calificó como su momento perfecto.

Este año trabajará para cultivar más su confianza y cuidar la relación con quienes siempre la han apoyado y motivado a seguir. “He aprendido que llegar a una meta no se trata de solo de luchar momentáneamente, sino de ser constante, y eso es lo que deseo, ser constante en mis objetivos, y cada caída que tenga retomarla como un aprendizaje”, manifestó la nominada a los premios Oscar.

Yalitza ha sido duramente criticada por su apariencia, sus raíces y su estatus social. Algo que supo sortear y ha llegad lejos, al punto de ser la embajadora de prestigiosas marcas como Prada, Cartier y Dior.

En la primera semana de enero, estuvo junto a Eugenio Derbez, en el estreno de la película “Radical”, y no dudó en contar su humilde historia de resiliencia junto a una de sus maestras, demostrando que la fama no ha borrado su pasado: “Mi nombre no era algo común. Fue complicado tener un acta de nacimiento, por lo tanto, fue complicado ingresar a la primaria. Tuve una maestra en primero de primaria que me aceptó como oyente mientras hacía todo el trámite de documentación y en ese momento yo siempre decía: ‘Quiero ser como ella, quiero apoyar”.