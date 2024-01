Alfredo Adame insulta a Wendy Guevara con comentario transfóbico

Alfredo Adame sorprendió a sus seguidores luego de revelar que será parte de la nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’, asegurando que será mejor que la versión de Televisa, además de aprovechar para hablar de la participación que tuvo Wendy Guevara en esa entrega.

También te puede interesar: Alfredo Adame confirma declaraciones de Anette Cuburu contra Andrea Legarreta

El presentador de televisión ha destacado como uno de los personajes más polémicos de la farándula mexicana, especialmente por sus enfrentamientos con algunas personalidades, como es el caso de la integrante de ‘Las Perdidas’.

Alfredo Adame insulta a Wendy Guevara

Durante las transmisiones de ‘LDCLFM’, el actor mexicano lanzó diversos comentarios negativos contra algunos de los participantes, por lo cual, poco antes de su ingreso a la nueva temporada del reality show de Telemundo volvió a revivir la polémica.

“La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, comentó.

Wendy Guevara La creadora de contenido contó en "La casa de los famosos México" las batallas que enfrentó en su vida. (Instagram @lacasafamososmx)

Asimismo, Adame aseguró que su mala relación comenzó por algunos de los comentarios de Wendy, la cual habría arremetido contra el conductor por señalar que no tenía talento.

“Me dijo que era un viejillo pende** y que me iba a romper la mad**, el pende** ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, agregó.

Las Perdidas (Foto: Cortesía Kimberly Irene.)

Asimismo, ante la posibilidad que surgió sobre la participación de Kimberly ‘La más preciosa’, Adame comentó que no tiene ningún problema.

“Ella nunca ha hablado mal de mí, pero el otro gordo que es su amigo, me ofendió. A mí si llegas a insultarme te digo gordo, feo, viejo, no me meto con el género, te digo tus verdades”, dijo.

Por su parte, los usuarios de redes sociales aseguran que los comentarios de Alfredo Adame podrían ser denominados como transfóbicos, ya que se refirió a ella como un hombre.