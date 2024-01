Bad Bunny pide a sus fans que no se le acerquen si lo ven en la playa

Luego de que el año pasado protagonizó una gran polémica al aventar el celular de una fan al mar, ahora Bad Bunny pidió a su público que eviten acercarse a él si lo ven en la playa, lo que ha provocado una gran polémica.

Cabe señalar que en diversas ocasiones, el artista ha dejado en claro que no le gusta el contacto con los fans.

El mensaje de Bad Bunny

El artista aprovechó su canal de difusión en WhatsApp para enviarle un mensaje de voz a sus seguidores.

“Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto que estoy en la mía”, expresó Benito.

Las palabras del cantante generaron gran polémica, debido a que algunos fans se molestaron, mientras que otros lo defendieron, señalando que merece tiempo a solas.

🐰Bad Bunny envió un audio a su canal de difusión diciendo "Si me cruzan en la playa no me saluden"😱 Por eso hoy queremos saber ¿Si te encontras con tu artista favorito, lo saludarías? ¿Le pedirías una foto? 🤔 ¿Alguna vez te cruzaste con uno de ellos? ¿Cómo reaccionaron?🙈 pic.twitter.com/uDxuHNEqPf — QUIERO (@quieromusicatv) January 18, 2024

La polémica de Bad Bunny y la fan del celular

En enero de 2023, el artista se vio envuelto en una gran polémica, luego de que se viralizó un video que mostraba al artista paseando por Miami, Florida, rodeado de algunos seguidores y su equipo de seguridad.

En un momento se acercó una joven para tomarse una foto con él. Fue en ese instante cuando Bad Bunny mostró una actitud negativa al tomar el dispositivo móvil y lanzarlo al mar.

Luego de las críticas que surgieron, el artista reaccionó por medio de su cuenta de Twitter.

“La persona que se acerqué a mí a saludarme, a decirme algo, o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara, lo consideraré como lo que es, una falta de respeto, y así mismo lo trataré yo”, escribió en aquel momento.

Lo que generó todavía más comentarios negativos en su contra, pues en ningún momento se disculpó por el incidente.