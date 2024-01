¿Crisis en ‘Las Perdidas’? Kimberly tiene celos de Wendy Guevara y así se lo hizo saber

Kimberly Irene, también conocida como La Más Preciosa, en compañía de Paola Suárez y Wendy Guevara forman parte del grupo de Las Perdidas, quienes se hicieron famosas tras un video viral que las volvió una sensación de internet.

Wendy Guevara Instagram: @soywendyguevaraoficial (Instagram: @soywendyguevaraoficial)

No obstante, la ganadora de La Casa de los Famosos es la que ha tenido mayor popularidad, aceptación y hasta ingresos monetarios, pues el título del reality show la impulsó dentro de la farándula internacional, algo que parece caerle mal a sus compañeras.

Los celos de Kimberly La Más Preciosa hacia Wendy Guevara

“Un día tuvimos un desacuerdo porque me decía que en la gira hay unas letras grandes blancas que dicen Wendy en el escenario. Abajo dice Las Perdidas. Entonces Kimberly me dijo: ‘oye mana, ¿por qué nos ponen diferentes?’”, comenzó a relatar en una entrevista la propia influencer.

“Yo le dije que ahorita nos ponen así porque eso es lo que vende, que gané lo de La Casa de los Famosos y ahora estoy fuerte en esto. Ella me respondió ‘ah pues bueno, a mí no se me hace padre’”, agregó, dejando ver las diferencias que se empiezan a trazar entre el grupo de Las Perdidas.

“Le dije que no pasaba nada, pero ese fue el único desacuerdo que tuvimos”, dijo. No obstante, Wendy Guevara sí dejó claro que gana más que Kimberly La Más Preciosa y Paola, pues “obviamente si gané La Casa de los Famosos las marcas y los empresarios van a querer trabajar con la ganadora y una tiene que elevarse”, añadió entre risas.

Esta revelación ha generado tristeza y sorpresa entre los internautas en partes iguales, ya que hay quienes aseguran que “la vida de Las Perdidas son Wendy y Paola”, “debería estar agradecida de que por ella tiene casa y dinero”, mientras que otros afirman que “es normal que suceda, pero ojalá logren arreglar las diferencias”.