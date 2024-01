“Eiza ya no se parece a Eiza”: Eiza González reaparece y le ‘ruegan’ que pare con las cirugías

Eiza González ha logrado posicionarse como una de las actrices más buscadas de Hollywood gracias a su talento y su belleza, por lo que en los últimos años se le ha visto aparecer en distintas producciones importantes.

La mexicana de 33 años ha logrado brillar no solo como actriz, sino también como modelo posando para distintas casas de moda y este 2024 promete seguir creciendo como la espuma tras las nuevos proyectos con los que cuenta.

Sin embargo, la diva ha sido criticada en las últimas publicaciones que ha realizado en redes sociales por su gran cambio de apariencia, el cual ha dejado a más de uno sorprendido.

Eiza González se llena de críticas por su apariencia

Para nadie es un secreto que Eiza González ha dado un gran cambio de imagen, puesto que apareció en las pantallas cuando era una adolescente y su transformación con el paso de los años ha sido más que evidente.

Pese a que ahora es toda una bomba sensual al contar con un rostro y cuerpo de envidia, la acusan de no parar de hacerse retoques estéticos, por lo que muchos aseguran que ya no luce como Eiza.

A través de su cuenta en Instagram, presumió algunas fotografías de lo que será su nuevo trabajo para ‘3 Body Problem’ la nueva serie de Netflix en la que aparecerá, al igual que su aparición en el evento The Walt Disney Company Emmy Awards Party, pero ha sido su rostro el que se ha llevado todas las miradas y ha dividido opiniones entre los internautas.

“Está abusando ya 😢 me encantaba su rostro como estaba”, “Antes se veía más linda no sé que le pasó a su cara. Parece otra”, “ese es el problema que cuando se hacen un retoque no paran, ella es linda pero así se ve muy señora”, “Eiza ya no es Eiza”, “Ya exageró con los arreglos en el rostro”, “Es la hija de Lyn May”, han comentado.

González se ha realizado algunas cirugías como rinoplastia, implantes de senos (aunque se los quitó), una bichectomía en sus mejillas, aumento de labios y levantamiento de párpados para estilizar su mirada, aunque estas últimas han sido negadas por ellas.

Es por ello que más de uno le ha pedido que pare de hacerse tantas cirugías, pues aseguran que lucía mucho mejor antes.