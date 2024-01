Igual que Mickey Mouse: Superman, Batman y Wonder Woman se volverán de dominio público pronto

El 2024 inició con un Mickey Mouse aterrador luego de que el icónico personaje de Disney entrara al dominio público. Y es que, según las regulaciones estadounidenses, tras los 100 años de su primera aparición en el corto Steamboat Micky, el personaje entró al dominio público. Ahora, las primeras versiones de Superman, Batman y Wonder Woman pronto se le estarán uniendo.

De acuerdo con Variety, Warner Bros Discovery se está preparando para que Superman, Batman y la Mujer Maravilla entren al dominio público en los años 2034, 2035 y 2037, respectivamente. Esto quiere decir que cualquiera podrá hacer uso de los personajes, los cuales son probablemente el trío más importante de superhéroes de la historia.

Solo estarán en dominio público las primeras versiones de los personajes

El reporte indica que sólo se podrá tomar a los personajes de acuerdo a las características de esa primera versión que entra al dominio público. Por ejemplo, la iteración original de Batman no contaba con Robin, por lo que su colorido compañero no será de uso libre y Superman, por su parte, saltaba y no volaba, lo que también implica restricciones.

A pesar de que aún falta una década para que esto ocurra, causa bastante curiosidad y expectativa los proyectos que se podrán llevar a cabo con estos personajes. En el caso de Mickey, por ejemplo, fueron apenas días lo que tuvo que transcurrir para que se revelaran las producciones que tendrían de protagonista al característico personaje de Disney, pero en temas completamente diferentes a lo que se había acostumbrado.

El medio explica que Warner se ha preparado para esto al solicitar a los creadores involucrados con todas estas propiedades renovar y encontrar formas de actualizar los personajes. Esto con el propósito de que el público se acostumbre a una versión de ellos que cada vez tarde más en poder ser usada por cualquier persona. Es decir, será realmente una batalla de ingenio entre el estudio y los particulares.