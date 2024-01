“La verdad me vale, me dan mucha risa”: Victoria Ruffo responde a rumores de divorcio

La actriz Victoria Ruffo ha desmentido los rumores de que su matrimonio con el político Omar Fayad esté en crisis y que estén al borde del divorcio. En una entrevista con el programa ‘Ventaneando’, la protagonista de telenovelas como ‘La Madrastra’ y ‘Corona de Lágrimas’ se mostró tranquila y divertida ante las especulaciones sobre su vida personal.

“Me da mucha risa, porque cada vez que salen esas cosas, yo digo: ‘¿Y ahora qué inventaron?’”, dijo Ruffo, quien lleva 22 años casada con Fayad, actual senador. La actriz aseguró que su relación está basada en el amor, el respeto y la confianza, y que no le afectan los chismes que circulan en los medios.

Ruffo también manifestó:

“Yo estoy muy feliz con mi esposo, lo quiero mucho, él me quiere mucho, tenemos una familia hermosa, tenemos tres hijos maravillosos, tenemos nietos preciosos, ¿qué más puedo pedir?”, expresó Ruffo, quien tiene dos hijos con Fayad, Victoria y Anuar, y uno de su anterior matrimonio con el comediante Eugenio Derbez, José Eduardo.

¿Se muda de México?

“No sé todavía porque están a menos 20 (grados Celsius) y luego con una sensación térmica de menos 27″, compartió la actriz a los reporteros.

Además, confesó que no le gusta el clima gélido: “Odio el frío, pero donde esté mi marido tengo que estar yo, así que ahí estaremos también”, dijo sin confirmar si radicará definitivamente en el país europeo.

Ruffo también comentó que no tiene planes de regresar a la televisión por el momento, ya que está dedicada a su familia y a sus proyectos personales. Sin embargo, no descartó la posibilidad de volver a actuar en un futuro cercano. “Me encanta mi trabajo, me apasiona, pero ahora estoy en otra etapa de mi vida. Cuando haya algo que me llame la atención, que me guste, que me motive, ahí estaré”, afirmó.