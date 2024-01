“Estoy cansada de las personas hipócritas”: Lizbeth Rodríguez respondió con indirectas a Celia Lora en redes sociales

En medio de un escándalo mediático, Lizbeth Rodríguez no pudo contener su frustración y lanzó indirectas en las redes sociales dirigidas a Celia Lora, tras las declaraciones de esta última negando la existencia de una relación entre ambas.

La influencer, conocida por su participación en el programa “Exponiendo Infieles”, había afirmado anteriormente que mantenía una relación amorosa con la modelo, pero ahora se encuentra enfrentando la negativa de Lora.

Desmentida y acusaciones

Durante una entrevista de prensa, señaló que la influencer se aprovechó de un encuentro con sus padres para crear la falsa idea de que eran suegros.

En la entrevista, Celia dijo: “Pensé que era mi amiga. He tratado de llevar una vida tranquila, quiero estar lejos de chismes y estupideces. Alguien que según era mi amiga, en el momento que le presente a mi papá”

Y concluyó: “Le mandaron una notificación, no quiso dar la cara, le hablaron. No sé si cree que es broma, porque para ella todo es broma. Yo no sé si cree que está en su programa, ese que todo es mentira”

Ante estas declaraciones, Lizeth Rodríguez decidió usar sus redes sociales como plataforma para responder a las acusaciones de Lora. Aunque no mencionó directamente a la modelo, sus mensajes fueron interpretados como indirectas hacia ella.

En una publicación en su perfil, Rodríguez expresó:

“No quiero ser tendencia, no me gusta la fama. Tres doritos después, dando un montón de entrevistas. A veces, la gente no se pone de acuerdo en lo que quiere. Me ca...” fue parte del mensaje críptico compartido por Lizeth en redes sociales.

Cabe recordar que, anteriormente, la propia Rodríguez había confesado su profunda decepción ante la negación de su relación por parte de Lora.

Manifestó que la amaba sinceramente, pero no entendía los cambios de actitud de la modelo. Sin embargo, las indirectas en las redes sociales han dejado en claro que la tensión entre ambas personalidades sigue presente.