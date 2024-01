Paola Villalobos, descifrando el ‘código fama’ hasta ‘los cielos’’, los sueños se van cumpliendo

En entrevista para Publimetro, la actriz Paola Villalobos compartió que cerró el 2023 con bastante trabajo, como el antagónico de la novela “Vencer la culpa”, que próximamente se transmitirá en Televisa Univisión en Estados Unidos.

Su personaje es Desiré, el cual Villalobos considera que tiene muchas sorpresas para quienes no han visto la novela, pues el papel ofrece un mensaje importante sobre las cirugías plásticas.

En lo que respecta al inicio de 2024, Paola Villalobos comienza el año con una participación en “El Señor de los Cielos” y con la segunda temporada de “Échame una mano”, la serie de comedia protagonizada por “la mano” de Edson Zúñiga, ‘El Compayito’.

“Me siento muy bendecida y afortunada de formar parte de proyectos como la franquicia de ‘Vencer’, me sentí especialmente contenta porque me invitaron para una participación especial, incluso cuando inicialmente sólo me llamaron para dos capítulos. Trabajar con actores y actrices que admiraba desde pequeña, como Helena Rojo y María Sorté, ha sido un logro y una experiencia enriquecedora”.

Además, participar en “Vencer la culpa” le trajo recuerdos de su infancia y a la vez del inicio de su carrera, pues Villalobos inició como parte del talento infantil de Código Fama, donde el primer casting fue con Rosy Ocampo, ahora productora de la serie de novelas que incluye “Vencer el miedo” (2020), “Vencer el desamor” (2020-21), “Vencer el pasado” (2021), “Vencer la ausencia” (2022), y por supuesto “Vencer la culpa” (2023).

En cuanto a “El Señor de los Cielos”, la actriz aseguró que siempre quiso ser parte de esa novela, “desde que llegué a la Ciudad de México hace nueve años. Hice el casting para otro personaje y no me lo quedé, pero justo antes de que terminara el año pasado, me ofrecieron una participación especial que acepté con gusto. Es un honor formar parte de proyectos con tanta proyección”.

Al participar en producciones que tienen espacio en televisoras distintas, Paola Villalobos se dijo confiada y tranquila en ese aspecto, pues “la industria ahora nos brinda más libertad para trabajar en diferentes empresas, y eso es algo que aprecio. No hay tanto miedo al veto, y eso permite a los actores y actrices tener más oportunidades de trabajo”.

Finalmente, Paola Villalobos compartió su experiencia al ser parte del video del primer corrido tumbado de Thalía, donde participó como modelo y actriz. “Fue una experiencia increíble estar al lado de una estrella internacional como ella. Estoy contenta de haber tenido esa oportunidad”.