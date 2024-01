“No estamos al mismo nivel”, C. Tangana es contundente al hablar sobre Rosalía

El cantante C.Tangana sostuvo una entrevista con el periodista español Jordi Évole, quien no dudó en preguntarle por Rosalía, aunque llegó al tema de una manera muy sutil.

Rosalía y C. Tangana La expareja es muy aclamada en redes sociales (@rosalia.vt @c.tangana/Instagram)

Évole cuestionó al intérprete por una imagen muy concreta del videoclip de ‘Tú me dejaste de querer’: ¿quién es la pareja joven que escucha música en un banco?. Para el comunicador representaba él y Rosalía, quien fuera su novia años atrás.

Sin embargo, C. Tangana aseguró que no se trata una referencia a su relación con la cantante de “Despechá”

“No son nadie en la vida real”, explicó Tangana, aunque reconoció que no es la primera vez que se lo preguntan. “Nunca he estado con Rosalía en un banco de Madrid, de un parque. Bueno, en alguno sí he estado, pero no he estado en esa actitud que están ellos, compartiendo música en el móvil”, explicó.

Jordi insistió en el tema y la coincidencia de “dos personas que han sido tan exitosos en la música de España y que se hayan encontrado al comienzo de sus carreras le parecía una casualidad cósmica”. A lo que Pucho respondió: “es bonito”.

Y agregó, “creo que no estamos al mismo nivel. El impacto que ha tenido Rosalía es mucho mayor del que he tenido yo, sobre todo internacionalmente, eso es obvio, no creo que sea lo mismo”.

¿Habrá nueva colaboración entre C.Tangana y Rosalía?

Jordi Évole también cuestionó a El Madrileño sobre cuánto le tendrían que pagar para volver a cantar junto a su expareja”.

A lo que se limitó a contestar: “Todo puede pasar en la vida”.