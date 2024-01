¿En crisis? Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conmocionan por este detalle en el bautizo

Durante el fin de semana, el cantante Carlos Rivera y su esposa, la modelo Cynthia Rodríguez, celebraron por todo lo alto el bautismo de su único hijo, León. Fue una gran fiesta que se prolongó por varias horas y que fue duramente criticada porque parecía un matrimonio y no el recibimiento de uno de los sacramentos.

La fiesta fue temática del “Rey León” y la hicieron en Huamantla, Tlaxcala, de donde es oriundo Carlos. El festejo se realizó en ‘Casa Huamantla’ y fue organizado por prestigioso organizador de eventos, Jaime González Alfonso Helfon. Cynthia, de 39 años, mostró a través de sus historias toda la decoración lujosa, así como su outfit.

Además, mostró momentos de gran alegría que compartieron con sus grandes amigos como “El Capi Pérez” y Kristal Silva. Los internautas no pasaron por alto muchos detalles que vieron durante la reunión: “El chamaco no fue invitado a su bautizo 😂😂😂 que cosas no”, “La verdad hay fiestas para papás (haz tu cumple chingón) y hay fiestas para bebés”, “¿Bautizo? ¿y el niño? Parece su boda, que no hicieron en México porque que se sienten españoles”, fueron algunas de las reacciones en las redes sociales.

Pero eso no fue lo único en lo que se fijaron. Los haters también analizaron los bailes entre Carlos Cynthia y soltaron sus daros venenosos en la caja de comentarios, pues afirman que entre la pareja no se ve química romántica, sino de amigas, incluso, especularon sobre la orientación sexual del intérprete “Te esperaba”.

“Como cuando no hay con quien bailar y bailas con tu mejor amiga”, “Ese hombre es más 🏳️‍🌈 que nada… qué ganas de tapar el sol con un dedo”, “Se miran más amigos que nunca”, “Yo lo único que veo es que todo gira en torno a Carlos: 1. No daban a conocer que eran pareja para cuidar su carrera 2. Se casó en España porque es su segunda tierra (lo que ha dicho) 3. Le puso León al bebé por todo lo que implica El rey león en la vida de él, 4. Lo bautizo en su tierra natal”, y “Muy buena actuación 🎭 de ambas”, les escribieron a los cantantes.

La pareja ha sido muy celosa con su vida privada por lo que no han dado detalles de su boda, que se realizó en el España, así como del nacimiento de su niño. En una entrevista al programa “Ventaneando”, Cynthia confesó que León vino al mundo a través de reproducción asistida, ya que ella tenía congelado unos óvulos desde hace varios años, y prefirieron usar esos que era una Cynhtia más joven, que hacerlo de forma natural.

Esto también generó debate porque muchos alegan que, si se aman, no tienen problemas de fertilidad, entonces por qué no crear a un hijo desde el acto más sublime de amor.