Integrante de ‘Mira quién baila’ afronta la muerte de un ser querido y se aleja de las redes

El reality show Mira quién baila: La revancha inicia este 21 de enero, pero lo hace con mala noticia para uno de sus integrantes. Lambda García compartió en una historia en su cuenta de Instagram que se retiraba unos días de las redes sociales por la muerte de su abuelita.

“Ya saben que no soy muy afecto de hacer estos vídeos, pero me toca avisar: mi tita, acaba de fallecer, mi abuela, que mucha gente la conoce, la conoció. Acaba de fallecer el día de hoy (domingo). A todos los que se vayan a preguntar por qué no voy a estar en redes sociales los próximos dos días, pues es por eso, voy a estar acá pendiente de mi gente, de mi mamá, de mis tíos. Lamentablemente así es la vida, pasan estas cosas cuando menos te las esperas”, señaló durante su historia con un rostro triste y sin poder contener las lágrimas.

Participante de Mira quién baila está de luto y se retira de redes sociales

Mira quién baila comienza sus transmisiones este 21 de enero a las 21:00 horas, aunque esto no interferirá en el reality pues ya fue grabado en Estados Unidos hace unas semanas, debido a que fue transmitido primero en Univision.

Algunos internautas se dividieron en opiniones en los comentarios. Algunos le expresaron el pésame por este triste momento, mientras que otro criticaron que utilizara sus redes sociales para contar ese momento tan personal.

Lambda García de Mira quién baila está de luto. (Foto: Televisa / Instagram.)

