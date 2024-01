C. Tangana pide boicotear restaurante de comida rápida

¿Qué es Pans & company el establecimiento al que C. Tangana pide no ir?

Jordi Évole estrenó la quinta temporada de su programa en La Sexta con una entrevista a C. Tangana uno de los músicos más influyentes de España en la actualidad.

C. Tangana. C. Tangana. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Durante dicha conversación el también nombrado “El Madrileño”, habló de su época trabajando para un restaurante de comida rápida, lo cual no fue un grata experiencia para él y se le fue con todo a dicho lugar.

“A mí lo que no me gustaba es que viniese Vanesa, la encargada, y me dijese: ' pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las doce de la noche ahí pelándote de frío’”, decía y añadió: “El Pans & Company me tangó horas y me deben por lo menos 600 euros. Incluso llegué a juicio”.

Y recalcó, “todavía me deben por lo menos 600 euros”, por lo que no dudó en hacer una petición a sus fans: “si a alguien le gusta mi música, que no vuelva a comer un puto bocadillo de este sitio en su vida”.

C. Tangana explicó que cuando trabajó en la cadena su nómina mensual era de “350 pavos” y encima le recortaban sus horas trabajadas: “Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí, lo hacían. Metía que salía a las tres y luego me ponían ellos a las dos. Era ese nivel”.

Todavía no ha empezado el programa. Ya sabemos quién NO va a patrocinar este espacio. En unos minutos, #LoDePucho. pic.twitter.com/ce6pF3JIuF — Lo de Évole (@LoDeEvole) January 21, 2024

¿Dónde trabajó C. Tangana?

Dicha cadena se llama Pans & Company, en la cual se venden baguettes preparadas, también cuentan con postres y ensaladas, así como paquetes donde te incluyen papas y alguna bebida.

Este lugar de comida rápida solo existe en España, donde es famoso por ser económico.