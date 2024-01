¿Tuvieron problemas? Destapan momento en que Ernesto Laguardia habla de su experiencia al trabajar con Andrea Legarreta

Las declaraciones de Anette Cuburu en contra de Andrea Legarreta y Carmen Amendariz, pica y se extiende. Es tanta la situación que otros antiguos conductores del famoso programa Hoy se han referido a los momentos incómodos que les tocó vivir con el equipo.

Y esta vez el testigo lo tomó Ernesto Laguardia, quien trabajó en el matutino por 10 años y llegó a ser uno de los conductores más queridos por la audiencia.

Sin embargo, su experiencia no fue del todo agradable y en una entrevista confesó los momentos incómodos que vivió con la producción del programa que contribuyeron a su salida.

Laguardia habló con Aurora Valle para el canal de YouTube de ‘Tlnovelas’ y allí se sinceró sobre su paso por ‘Hoy’. El conductor se limitó a decir que fue una “experiencia desagradable” en gran parte por la producción, pero no entró en detalles, porque asegura todavía hay gente que aprecia y respeta su trabajo.

“Quisquilloso” con la información

El también actor reconoció que había gente a la que no le gustaba su trabajo y hasta llegaron a calificarlo de “quisquilloso”.

“Soy quisquilloso con mi trabajo, es lo único que tengo, es mi única carta de presentación porque no tengo padrinos, no tengo nada, pero mi trabajo es mi mejor padrino”, dijo.

Destacó que el hecho de revisar la información antes de enfrentarse a las cámaras del matutino de Televisa, le generó muchos problemas.

“En el programa ‘Hoy’ me gustaba llegar siempre muy bien enterado, con todos los periódicos leídos, ahí mismo investigar; había gente que me decía: ‘Estás loco, pa’ qué vienes a eso’, pues para saber que voy a decir con seguridad y no equivocarme... si no les parece, mientras tú tengas respeto, no pises a nadie, trabajes y hagas muy bien lo que tienes que hacer, cuál es el problema”, expresó.

Ernesto Laguardia en Hoy pic.twitter.com/4ARc4rZMdO — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) January 19, 2024

Admitió que sí es una persona quisquillosa porque le gusta estar preparado y porque no tiene padrinos en la industria del entretenimiento, así que se exigió más esfuerzo para destacarse y avanzar.

“Claro que soy quisquilloso y que soy exigente, primero conmigo mismo y a veces a la gente no le gusta”, reiteró.

“Mis amigos son pocos”

Con respecto a su relación profesional con Andrea Legarreta y Galilea Montijo, en otra entrevista con Adela Micha dejó claro que tiene pocos amigos en su medio de trabajo y que siempre ha tratado de llevarse bien con todos y no entrar en conflicto.

“Yo me llevo con todos los compañeros de trabajo, no tengo amistad con todos definitivamente, mis amigos en la vida son pocos, pero soy un buen compañero de trabajo y con todos tengo una relación de respeto. Lo importante es el proyecto y lo importante es que el público tenga lo mejor y eso es si te comprometes... Ni son de mi agrado ni no son de mi agrado, cada quien su vida”, respondió.

Aseguró ser un artista muy solitario. “En este medio a veces me siento muy solitario, trato de llegar, hacer mi trabajo, estar bien con todos, a los técnicos los quiero muchísimo, pero siempre hay que respetar y tomar distancia”, declaró.