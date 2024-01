“Estoy viva gracias a Dios”, avioneta de Andy Benavides estuvo a punto de desplomarse

La influencer regiomontana Andy Benavides pasó por uno de los “peores momentos de su vida”, al tomar una avioneta para acortar un camino, de cinco horas vía terrestre, durante su estadía en Costa Rica.

Andy Benavides. Andy Benavides. / Foto: Instagram.

A pesar de que en un inicio Benavides comenzó a grabar el viaje porque creía que sería divertido, al final fue una de experiencias más feas por las que ha pasado.

En sus historias de Instagram, Andy hizo varias publicaciones, en una de ellas explicó el temor que sintió al estar arriba del aeronave: “Yo iba grabando porque pensé que sería chistoso. No lo fue. Estamos vivas gracias a Dios, pero estoy muy mal. No me atrevo a poner sonido porque no quiero volver a escuchar lo que vivimos”, explicó la influencer.

Además dijo que este momento fue una gran enseñanza para ella, “me sirve de lección de jamás volver a poner mi vida en riesgo de esta manera. no he parado de llorar, gracia a Dios por permitirme estar platicando esto”.

Andy Benavides rompe en llanto

Más adelante, en otra historia, Andy pudo expresarse un poco más, aunque lo hizo en medio del llanto, “me sirve de lección a mí, y me ayuda sacarlo ahorita, ya de una vez, para cambiar el chip, y tratar de disfrutar este paraíso (Costa Rica) porque es una locura de belleza. Me sirve de lección, jamás, uno que no me gusta y dos que estoy poniendo mi vida en riesgo. Estuvo muy feo, no están entendiendo”.

Y agregó, “me da coraje haber aceptado subirme sin necesidad de hacerlo, había manera de llegar en cochce, porque llegas en cinco horas y no pasa nada. Soy súper necia cuando sé que algo no está bien, pero ahora no lo lo hice, se siente gachísimo pensar que terminó todo y por una estupidez, además pensaba en mis bebés, y es que como cambia la vida cuando eres mamá”, expresó la influencer sin dejar de derramar lágrimas.

Junto a este video, la influencer explicó que la “avioneta se estaba desplomando horrible y que el viento no la dejaba avanzar”, y agregó, “ya lo quiero sacar de mi sistema y jamás volver a platicarlo”.