¿Teme perder? Ángela Aguilar pide votos a sus fans para ganar en “Premios Lo Nuestro”

Ya salió publicada la lista de todos los artistas nominados a “Premio Lo Nuestro a la Música Latina”. Este lunes 22 de enero, se anunciaron quiénes están en las 38 categorías que se premiarán el próximo 22 de febrero en Miami, Estados Unidos y será transmitido por Univisión a partir de las 8:00 pm (hora local). Todo el evento será conducido por Galilea Montijo, Angélica Vale y Clarissa Molina.

Esta es 36 edición del evento que galardona al talento latino, luego de que el público decida a través de los votos quiénes se llevarán las estatuillas. Este año participan 180 artistas, y fue Maluma quien figura en 14 categorías. Le siguen Peso Pluma, con 13 nominaciones, y Grupo Frontera, con 10.

Los mexicanos que entraron en la lista, además de Doble P y Grupo Frontera, son: Carín León, Banda MS, Yuridia, Fuerza Regida, Maná, Grupo Firme, Christian Nodal, Luis Miguel, RBD y Ángela Aguilar, y pues fue precisamente la hija menor de Pepe Aguilar quien está dado de qué hablar tras escuchar su nombre.

La cantante de 20 años fue nominada en tres categorías: Artista Femenina Del Año (Música mexicana), en el que compite con Ana Bárbara, Chiquis Rivera, Majo Aguilar y Yuridia; también a Colaboración Del Año (Música mexicana), con el tema ‘Qué Agonía’, que interpretó junto a Yuridia. En este reglón participan: Camilo y Grupo Firme, Eslabón Armado y Peso Pluma, Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey y Leandro Ríos; Lenín Ramírez, Fuerza Regida y Banda Renovación; Maluma y Carín León; Luis R. Conriquez y Jessi Uribe; y Banda MS de Sergio Lizárraga y Yahritza y Su Esencia.

Ángela Aguilar Ángela Aguilar pide votos para ganar las tres categorías a la que fue nominada en Premio Lo Nuestro. (Instagram @Angela_Aguilar_)

También fue nominada como Canción Mariachi/Ranchera Del Año, por el tema ‘Qué Agonía’, que grabó para el álbum de Yuridia. Tras saber que está nominada, la joven artista no dudó en usar sus redes sociales para promocionarse. Llamó a sus seguidores a votar por ella hasta este domingo 4 de febrero.

Pero esto no fue bien visto por sus detractores, quienes de inmediato la criticaron porque aseguran que ella no confía en su talento y por eso teme perder. Desde diciembre del 2022, a la cantante le han lanzado fuertes dardos “venenosos” en internet, desde que publicó una imagen apoyando a la selección de Argentina durante la Copa Mundial de Fútbol, pues ella es 25% argentina”, algo que no estaba dispuesta a explicar porque, según ella su audiencia no entendería.

De allí se intensificaron los ataques, al punto de decirle que no venden suficientes entradas para sus conciertos, por lo que no llena las plazas. En esta oportunidad, no fue distinto: “¿Teme perder?”, “Dudo mucho que le gane a Peso Pluma”, “Tiene que rogar por votos, porque de resto no logra nada” y “Es una nepo baby. Se metió en la nominación gracias a Yuridia, no mames”, le escribieron en diferentes plataformas. Ahora ella está enfocada en su disco Bolero.