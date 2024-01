“Trato de no tener expectativas, porque eso te lleva a la decepción”, el mexicano Rodrigo Prieto habla de su nominación al Óscar

Killers of the Flower Moon Rodrigo Prieto consiguió su cuarta nominación al Óscar por su trabajo en la cinta Los asesinos de la Luna (Melinda Sue Gordon/Courtesy of Apple)

Ya se ha vuelto una constante que el nombre de México aparezca en la lista de nominados al Óscar, y durante la ceremonia conducida por Zazie Beetz y Jack Quaid, se escuchó el nombre de Rodrigo Prieto, el fotógrafo consiguió su cuarta nominación al premio de la Academia, esta vez por su trabajo en Los asesinos de la Luna, película dirigida por Martin Scorsese.

Rodrigo Prieto. El mexicano fue nominado por su trabajo en el último filme de Martin Scorsese. (AP) (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

“Sabía sobre la posibilidad de de tener una nominación, sin embargo cualquier cosa puede pasar. Trataba de no tener expectativas, porque eso automáticamente lleva la decepción y al dolor, entonces solo dije ‘que pase lo que tenga que pasar’. Pero fue muy emocionante cuando resultó que sí”, explicó el fotógrafo en un encuentro virtual con medidos de comunicación, y agregó, “me dio mucho gusto recibir la noticia y se siente muy bonito como mexicano compartir esto con mi país, y con la gente que me rodea, con mi familia y con todos ustedes. A veces pienso cómo será para los que nacieron en Estados Unidos y están en Hollywood, debe ser distinto es como ‘una nominación más’, pero como mexicano es más especial la cosa”.

Prieto competirá con El Conde (Edward Lachman), Maestro (Mathew Libatique), Oppenheimer (Hoyte Van Hoytema) y Poor Things (Robbie Ryan), y esto fue lo que dijo de sus rivales: “conozco a los demás nominados excepto a Robbie Ryan, pero me gustó mucho su trabajo. A los demás sí los conozco personalmente y estoy encantado de compartir con ellos, y ya les mandé mensajes, ya nos felicitamos mutuamente entre todos”.

Rodrigo también trabajó en otro de los éxitos del pasado verano, Barbie, pero el éxito internacional no nubla sus orígenes.”Siento que mis raíces están en todos proyectos que hago, de alguna forma u otra, es cierto que ahí estoy con mi banderita de México. En cuanto a Los asesinos de la Luna, es una historia que se desarrolla en Estados Unidos, pero refleja un problema de la frontera de México y Estados Unidos o situaciones que hayan ocurrido en todo el continente”.

No es la primera vez que Rodrigo trabajó con Scorsese, ya lo habían hecho en El Irlandés y en El lobo de Wall Street, por lo que la admiración y los aprendizajes mutuos son innegables, y Martin ya le ha dado consejos para su nuevo proyecto, Pedro Páramo.

“He aprendido de todos los directores con los que he trabajado a lo largo de mi carrera, y sin duda se ve su influencia en Pedro Páramo, me he dado cuenta que hay un poco de todos: la pasión de González Iñárritu, la felicidad de Greta Gerwig, en fin todos están ahí presentes y sí hay planos específicos que me remiten a cosas que he hecho con Scorsese. Él ya la vio (Pedro Páramo), bueno vio un corte porque todavía no la terminó, estoy todavía en edición y le mostré lo que llevaba, que por cierto le gustó mucho, y me dio unas notas muy particulares, pero le encantaron los personajes, él no había leído la novela”.

Killers of the Flower Moon Rodrigo Prieto consiguió su cuarta nominación al Óscar por su trabajo en la cinta Los asesinos de la Luna (Courtesy of Apple)

Prieto también profundizó en cómo es trabajar con el legendario director, “él para mí es el maestro de como escribes una historia con la cámara, de como narras a través de el lenguaje de la cámara una historia, él realmente domina, y poder participar con él es muy emocionante. Él me dice sus ideas, las interpreto y le propongo las mías, con eso generamos un lenguaje visual al cual le damos un proceso muy largo, para finalmente hacer el lenguaje de la película”.

Te puede interesar: Premios Óscar 2024: Conoce a todos los nominados

Rodrigo Prieto inconforme con las nominaciones de Barbie

El artista mexicano también resaltó la ausencia de Greta Gerwig y Margot Robbie en las menciones del Óscar. “Para mí es imposible que Greta Gerwig no fue nominada para directora, es rarísimo, porque Barbie no solo el fu un éxito en taquilla, el trabajo creativo es alucinante y y tiene tantas otras nominaciones, que todas se derivan del trabajo de la directora. Entonces no entiendo cómo no fue nominada a ella o Margot Robbie, o también Leonardo DiCaprio”.

También expresó que ve la entrega del Óscar como un momento de disfrutar, más que una contienda.. “Más que otra cosa es una celebración, es una fiesta, pensar que es una competencia creo que es equivocado, porque no puede ser una competencia de algo donde no hay un puntaje como si fuera un deporte, simplemente es lo que opinan otros y pues eso sí ya está fuera de las manos de uno. Lo que disfruto es compartir este momento con los colegas, con la gente con la que trabajé”, explicó el fotógrafo respecto a la ceremonia.

¿Dónde ver Los asesinos de la Luna?

La cinta que cuenta con 10 nominaciones al Óscar se puede ver en Apple TV+. Mientras que la entrega de la estatuilla dorada se realizará e 10 de marzo en el Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles..