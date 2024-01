¡Cuenta regresiva! Liberan boletos de algunas secciones para los conciertos de Twice en CDMX

Abren nuevas localidades para los conciertos de Twice en el Foro Sol. (Chung Sung-Jun/Getty Images)

Cada vez están más cerca los conciertos de Twice en la Ciudad de México. Hay buenas noticias para los seguidores la banda surcoreana de K-pop que no pudieron conseguir boletos durante la preventa que se realizó en septiembre de 2023.

Se han liberado boletos en la sección Platino del Foro Sol, tanto de la fecha del 2 de febrero como del 3 de febrero de 2024. La sección tiene un costo de cinco mil 856 pesos más cargos de servicio.

Las estrellas del K-pop estarán de regreso con Ready To Be Tour. Después de un exitoso paso por el Palacio de los Deportes en 2019, Twice volverá para presentarse por primera vez en el Foro Sol, siendo su concierto más grande en el país.

Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung y Tzuyu, han ganado un éxito global con el lanzamiento de tres discos de larga duración, 12 mini álbumes y ocho giras, tres de las cuales han llevado al grupo a los Estados Unidos para presentarse frente a públicos con sold out en venues como el SoFi Stadium y The Forum en Los Ángeles, así como en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.

Twice fue el primer grupo femenino de K-Pop en tocar en un estadio estadounidense, y el primer grupo de chicas en hacerlo en el SoFi Stadium.

En 2023, se convirtieron en el primer acto de K-Pop galardonado en los prestigiosos premios Billboard Women in Music, donde recibieron el Breakthrough Award.

Abren nuevas localidades para los conciertos de Twice en el Foro Sol. (Foto: Ticketmaster.)

Lugar y hora para ver a Twice en CDMX