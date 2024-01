Wendy Guevara se enteró que Sergio Mayer la dejó de seguir, pero no se arrepiente nada

En días recientes salió la entrevista que realizó Wendy Guevara en “La Saga”, donde reveló que Sergio Mayer intentó manejar su carrera sin su autorización y también la empezó a tratarla mal.

Al enterarse de lo que dijo en la entrevista con Adela Micha, el actor y político reveló que la influencer le había firmado unos documentos y la invitó a tener un debate en vivo, pues eso era lo que quería, obtener vistas a su costa.

1. Muy bien y muy inteligente mi Wendy Guevara que no firma nada sin que lo lea un abogado. (Hay que aprenderle mis niñas)

2. Sergio Mayer es un qlero ventajoso el viejo rancio pic.twitter.com/0YavVARZ36 — 🇲🇽 Ada (@ada_lso) January 19, 2024

Poco después Wendy Guevara realizó una transmisión en vivo y los usuarios le comentaron si Sergio Mayer se había puesto en contacto con ella después de la entrevista a lo que contestó que no lo había hecho.

“¿Te llamó Mayer después de lo de la Micha? No, no me ha hablado ¿Para que querían que me hablara o qué? Ya vi que no me sigue, yo tampoco lo sigo. A mí no me sigue, ni a Nico”, les comentó Wendy Guevara a sus seguidores.

Sergio Mayer responde a las declaraciones que hizo Wendy Guevara en el programa de @Adela_Micha



“Si quiere Views, vamos a darle Views, de eso viven” pic.twitter.com/RYJW5vbrLo — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 20, 2024

De modo que confirma que la amistad del llamado team infierno se fracturó, de hecho, sus seguidores han notado que últimamente la influencer cuando hablaba de este equipo solo mencionaba a Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Emilio Osorio.

Hace poco Apio Quijano habló del conflicto entre Wendy Guevara y Sergio Mayer y trató de ser neutral, pues es bien sabido que mantiene una amistad desde hace años con el actor y político, lo que muchos usuarios vieron mal, porque no quiso reconocer que Sergio actuó de mala manera.

Quien también se pronunció por las declaraciones que realizó la influencer en “La Saga”, fue Gustavo Adolfo Infante: “Yo no puedo con la sobradez de Wendy. Dime ¿qué ha hecho Wendy? Mayer es un asco (...) pero ya la actitud que tiene Wendy que no ha hecho nada en su vida más que ser chistosa”.