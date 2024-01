Aislinn Derbez regresa de África Occidental con un nuevo integrante para su familia: adoptó un “gatijo” abandonado

Aislinn Derbez muestra a través de sus redes sociales, todo el registro de su viaje a Guinea, en África Occidental. La actriz y modelo mexicana se conectó con la cultura del país, sus bailes y comidas.

Califica este viaje como una experiencia increíble, que se alegra de haber vivido. Y lo demuestra con varias cosas que se trajo de estas vacaciones. Lo más destacado es que durante su visita a Guinea se encontró con quien se iba a convertir un nuevo integrante de la familia.

En las mismas historias de su cuenta de Instagram, Aislinn comenta que un gatito apareció de un momento a otro y más nunca se les despegó. “Encontramos esta cosita hermosa en la calle solito y todo lleno de tierra”, escribió en un posteo.

Aislinn Derbez

“Desde entonces jamás se me despegó, y se dormía así en mi cuello todas las noches y obviamente nos enamoramos”, añadió en otro posteo, según la revista Quien.

Este comportamiento del felino se ganó el corazón de la hija de Eugenio Derbez, quien decidió cumplir con el papeleo y las normas para traérselo de vuelta, en su regreso a casa.

“Lo traíamos por todos lados y se portada perfecto. No me dejaba leer mi libro porque quería toda la atención para él. Me atreví a traerlo porque Kai moría por tener un gato desde hace años”, mencionó.