Alfredo Adame revela motivos de su ruptura con Magaly Chávez

La Casa de los Famosos arrancó de manera oficial con su nueva temporada, misma en la que se presentaron 23 personalidades que darán mucho de qué hablar dentro de la competencia, como es el caso de Alfredo Adame, quien ya habría llamado la atención de sus compañeros y seguidores al revelar detalles de su romance con Magaly Chávez.

También te puede interesar: Alfredo Adame llega ‘La Casa de los Famosos 4′ y revela su estrategia

Alfredo Adame ha destacado a lo largo de su carrera por su polémica personalidad y tal parece que seguirá mostrándola a través de su paso por el reality show, es por ello que a poco de haber ingresado habló de su relación con la famosa personalidad de televisión.

Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Alfredo Adame habla de su relación con Magaly Chávez

En las ultimas semanas Adame y Magaly volvieron a ser involucrados, puesto que el presentador relacionó a su expareja con el personaje Goku, lo cual generó un sinfín de memes y bromas que se volvieron virales en redes sociales.

¿Te refieres a Magaly Chávez?, Alfredo Adame recuerda a su exnovia. / Foto: YouTube

En medio de la popularidad que tomó la respuesta de Alfredo sobre su exnovia, el actor mexicano fue cuestionado por sus compañeros de la casa sobre los motivos de su ruptura, revelando que siempre tuvo algunas sospechas sobre la influencer.

“En un mes y medio nos dimos tres besos, nunca tuvimos relaciones ni nada. Yo veía algo muy sospechoso, muy raro y de repente dije qué pasó. Luego terminamos”, señaló.

En medio de los comentarios del resto de los participantes, uno de ellos resaltó al gritar, “Te salió con premio” , a lo que Alfredo Adame intentó evadirlo, agregando que de manera repentina decidió poner fin a su relación, por lo cual, Magaly Chávez se habría puesto en su contra.

“Simplemente dije: hasta aquí, estábamos en el reality de República Dominicana y ya me le alejé y todo el rollo y no sé qué y pues terminamos reina, tú y yo ya no somos nada. La respeté y todo el rollo y pues bye bye. Y luego se puso peleonera conmigo”, comentó.

Así llegó Alfredo Adame a La Casa de los Famosos

Todo parece indicar que Alfredo Adame seguirá demostrando la fuerza de su personalidad a través de las cámaras de La Casa de los Famosos 4, con el objetivo de poder ganar el maletín que contiene 200 mil dólares.