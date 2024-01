"¿Cómo desveo esto?”: Irán Castillo y su esposo incursionan en la música infantil pero los tunden

Irán Castillo se ha encargado de forjar una carrera en el mundo del espectáculo destacando como actriz y cantante, y aunque sus mayores logros los ha tenido en el mundo de la actuación, la música es una de sus verdaderas pasiones, por lo que sigue enfocada en ella.

Luego de volver a vivir los inicios de la maternidad a sus 45 años con la llegada del pequeño Demián, fruto de su matrimonio con Pepe Ramos, los esposos han decidido emprender un nuevo proyecto juntos.

Castillo ha presumido en redes sociales sus nuevas canciones pero esta vez enfocadas en el género infantil, situación que ha abierto un debate en redes sociales, entre quienes la apoyan y quienes la critican.

Irán Castillo y las criticas por temas infantiles

“Estoy muy emocionada con este proyecto, ya tiene un ratito que lo estamos haciendo y programando. Se llama ‘El castillo de Irán’ y es música súper sana para los niños. A mí me encantan los niños, siempre me han gustado muchísimo los niños. Siempre había querido hacer algo con los niños y como que no fluía, pero ahorita ha fluido como el agua”, comentó sobre su proyecto, en el que ha contado con el apoyo de su esposoy su hija mayor.

Pese a la emoción y todo el esfuerzo que le ha puesto a este que ha sido uno de sus mayores sueños, la artista ha quedado envuelta en criticas y hasta han lanzado burlas por la letra de la canción.

“En lo que quedó Irán”, “Me la estoy pasando bien raro ajajjaja”, “Pensé que decía cada celulitis y no fui la única jajjaa”, “Pasó algo con Iran de lo que yo no me enteré?”, “Creo que a ningún niño le gustará”, “También pensé que decía celulitis y recién me eche 4 tortillas hechas a mano”, han sido algunos comentarios.

En medio de la maternidad, Irán se ha encargado de mantenerse activa como profesional, pues si bien se está enfocando en su música, también ha aparecido en proyectos como actriz, como una película en Cine, una serie para VIX y otra cinta para Netflix.

“Sigo como actriz, acabo de terminar una serie en VIX y seguimos actuando y cantando y todo. Es un thriller que se llama ‘Juegos interrumpidos’”, contó.