El motivo por el que Ingrid Coronado no quiere que sus hijos convivan con su nuevo novio

Ingrid Coronado se encuentra en una gran etapa de su vida, pues luego de varios años de soltería y decepciones amorosas, ahora la conductora se ha dado una nueva oportunidad, pues desde hace tiempo mantiene una relación.

Algo que llamó la atención es que la famosa reveló por qué sus hijos no han conocido a su nueva pareja.

Ingrid Coronado busca el bienestar de sus hijos

En una entrevista con el programa Sale el Sol, la presentadora de televisión reveló que desde hace tiempo tiene un noviazgo con un hombre, quien ha decidido alejarse de los medios, por su privacidad.

Algo que destacó fue que Ingrid confesó que tomó la decisión de que sus hijos no convivan con su novio.

Recordemos que la conductora es madre de Emiliano, fruto de su matrimonio con Charly García, y de Luciano y Paolo, que nacieron tras su enlace con el fallecido Fernando del Solar.

Desde hace tiempo, la famosa tomó la decisión de cuidar la privacidad de los tres, por lo que nunca comparte su rostro en redes sociales.

“Por el momento creo que es importante que por un lado yo afiance mi relación de pareja y, por otro lado, sí creo que para los niños pues es importante que cuando conozcan a la pareja de su mamá o de su papá, sea con quien te vas a quedar, pues si no toda la vida, al menos sí muchos años, y creo que todavía no es un buen momento para hacerlo, creo que no es lo mismo ser pareja que ser familia”, declaró Ingrid.

Ingrid no viviría con su novio y sus hijos

Además, la presentadora reveló que nunca se iría a vivir con su pareja y sus hijos.

“No me gustaría vivir con mi pareja mientras mis hijos vivan conmigo, mi vida como está actualmente con mis hijos y mi perro somos muy felices... y no me gustaría cambiarlo, así es como me gusta. No sé lo que vaya a suceder en un futuro cuando mis hijos crezcan, cuando mis hijos tengan una vida, cuando ya no vivan conmigo, a lo mejor ahí sí podría ser un buen espacio para hacer vida en pareja… o no, a lo mejor el sistema de él en su casa y yo en la mía nos sigue gustando y nos sigue funcionando”, agregó.